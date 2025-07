Arabische Staaten fordern Entmachtung der Hamas und stärken Zwei-Staaten-Lösung

Das siebenseitige Dokument wurde insgesamt von 17 Staaten unterzeichnet, darunter auch Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien, Brasilien, Spanien, Norwegen und Irland. Deutschland gehört nicht zu den Unterzeichnern. Ziel ist ein umfassender Fahrplan hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Die Erklärung betont, dass die Anerkennung eines unabhängigen Palästinenserstaats ein zentraler Bestandteil dieser Lösung sei.

Die Unterzeichnerstaaten fordern in diesem Zusammenhang die Übergabe der Waffen an die Palästinensische Autonomiebehörde sowie deren Stärkung durch internationale Unterstützung. Zugleich befürworten sie den Einsatz einer UN-Stabilisierungsmission in der Region, um die Sicherheitslage zu verbessern.

In der Erklärung wird auch der Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 explizit verurteilt. Es brauche eine sofortige Waffenruhe, die Freilassung der noch in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln sowie eine klare Perspektive für einen politischen Neuanfang ohne die Beteiligung der Hamas, so der Tenor.