Nach der Wintersaison ist bekanntlich vor der Sommersaison. Wie schaut es aktuell am Arbeitsmarkt im Tourismus aus?

Der Bedarf ist extrem unterschiedlich. Es gibt Destinationen und Betriebe, die haben ihre Mitarbeiter. Den fehlen vielleicht acht bis zehn Prozent. Hier ist es vor allem bei den Hilfskräften schwierig. Es gibt aber auch Betriebe, die haben permanent noch immer zu wenig Personal. Das hängt von der Destination, dem Betriebstyp und der Betriebsgröße ab. Je größer der Betrieb, desto mehr Struktur und desto einfacher ist es. Im März waren wir bei über 227.241 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – das waren um 7.000 mehr als im Jahr 2019. Es werden noch immer mehr Mitarbeiter eingestellt. Das wird in erster Linie von der Hotellerie getrieben. In der Gastronomie ist es schwieriger, Leute zu bekommen. Auch die Unterschiede zwischen Nebensaison und Hochsaison werden immer geringer. Es gibt kaum mehr einen Monat mit unter 200.000 Beschäftigten.

Die Tourismusbranche boomt und steht zugleich seitens des Personals unter Druck. Ein Dilemma?

Es ist eine Servicebranche. Ohne Mitarbeiter geht gar nichts. Die Frage wird sein, wohin sich in Zukunft der Tourismus in Österreich sowohl vom Angebot als auch vom Produkt her entwickeln soll? Geht es stärker in das Thema Qualitätstourismus? Qualitätstourismus braucht immer mehr Mitarbeiter. Es sei denn, es gibt einen extremen Einbruch in der Nachfrage. Wir haben noch ein paar politisch kritische Situationen vor uns. Was das für einen Einfluss und für Veränderungen haben wird, werden wir erst nächstes Jahr sagen können.

Der Personalmangel ist gekommen, um zu bleiben.

Wie löst man das auf? Solange die Branche gut läuft, braucht sie viele Mitarbeiter. Was ja gut ist. Die Mitarbeiter sind auch da. Aber in Österreich alleine werden wir es nicht schaffen, die Nachfrage zu stillen. Innerhalb der EU suchen alle, weil der Tourismus als Branche in der ganzen EU boomt. Auch das lässt sich innerhalb Europas nicht gänzlich abdecken. Nicht jeder, der in einer anderen Branche freigesetzt wird, ist bereit, im Tourismus zu arbeiten. Das ist ein Fakt. Eine Arbeitspflicht gibt es nicht. Die Mitarbeiterkosten liegen zwischen 35 und knapp 50 Prozent. Früher hatten wir 28 bis 35 Prozent. Das ist in den letzten Jahren mit den Kollektivvertragserhöhungen extrem gestiegen. Das heißt, es kommt eher noch mehr Druck auf das Thema Lohnkosten. Auch die Margen werden immer kleiner. Wir haben im Jahresschnitt um die 45 Prozent Mitarbeiter aus Österreich. Es gibt aber auch Monate, da haben wir einen Inländeranteil von nur noch knapp 40 Prozent.

Wie war das in der Vergangenheit?

Immer 50 zu 50 Prozent. Jetzt spielt die Demografie gegen uns. Es gibt eine Pensionierungswelle. Das wird nicht einfacher werden.

© Gilbert Novy / KURIER / picturedesk.com "Eine Ausbildung in einer Tourismusschule ist eine perfekte Startmöglichkeit für alle möglichen Berufe“, sagt Susanne Kraus-Winkler

Zur Person Susanne Kraus-Winkler ist seit Mai 2022 Staatssekretärin für Tourismus im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Zuvor war sie Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der ist seit Mai 2022 Staatssekretärin für Tourismus im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Zuvor war sie Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich . Kraus-Winkler bringt langjährige Erfahrung als erfolgreiche Unternehmerin in der Hotellerie und Gastronomie mit. Sie war Gründungsgesellschafterin der LOISIUM Wein & Spa Hotels mit Standorten in Langenlois und Ehrenhauser und Aktionärin der Harry's Home Hotel Gruppe.

Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, wie würden Sie Personal ranschaffen?

Wir müssen schauen, dass wir die Attraktivität der Ausbildung verbessern. Da gibt es einiges an guten Ideen und etliche Initiativen im Bereich der Lehrlingsausbildung, etwa eine Premiumlehre, wo die Lehrlinge zusätzlich noch in andere Betriebe gehen und Zusatzzertifikate erwerben. Warum nicht auch in Österreich verstärkt Leute aus Drittstaaten ausbilden oder im Euroraum schauen, dass wir als Ausbildungsland für Tourismus attraktiver werden? Weiters müssen wir mit den Betrieben mit Blick auf die Themen Arbeitsorganisation und Mitarbeiterentwicklung intensiver arbeiten. Wir müssen klüger werden beim Einsatz von Werkzeugen wie der Rot-Weiß-Rot-Karte oder dem Saisonnier-Kontingent. Die Welt verändert sich. Wenn wir eine Saisonverlängerung haben und haben wollen, dann brauchen wir Flexibilität. Wir haben die Idee des Westbalkan-Kontingents von Deutschland übernommen, wo die Länder definiert sind, die ein eigenes Kontingent bekommen. Das sind Länder, die traditionell zu uns kommen und schon jetzt zwei Drittel der Saisonniers ausmachen.

Es suchen alle. Kommen da nennenswerte Personalmengen zusammen, die den Personalmangel im Inland mindern?

Es ist ein Wettbewerb. Man kriegt sie. Man muss aber umdenken und mit einer gewissen Professionalität in die Entscheidungsfindung gehen.

Auch auf den Philippinen wird für den Tourismus ausgebildet. Da sind Sie ebenfalls dran. Wie muss man sich das vorstellen?

Wir haben einen Vereinbarung mit den Philippinen für alle Branchen unterschrieben. Die Philippinen haben 130 Millionen Einwohner und 16 Millionen gehen weltweit als Fachkräfte ins Ausland. Das ist ein Exportprodukt. Sie bilden explizit für Mangelberufe aus. Sie wollen ins Ausland. Sie müssen auch ins Ausland, weil es für sie im Inland nicht genug Arbeit gibt. Die schicken nach Österreich einen Labour Attaché in die Botschaft, der die ausländischen Mitarbeiter hier betreut und etwa Arbeitsverträge prüft. 80 Prozent der touristischen Ausbildung ist derzeit für die Kreuzfahrtschifffahrt – vom Controller bis zum Koch. Jetzt gibt es eine nächste Vereinbarung mit Indonesien, die ebenfalls darauf abzielt, qualifizierte Fachkräfte nach Österreich zu holen.