Wie wäre es mit einem Wochenende in Mailand oder in Madrid? Gleich mal auf booking.com nachsehen, welche Hotels verfügbar sind und was ein Zimmer kosten könnte. Wer heute ein Hotel sucht – egal, ob für die Geschäftsreise, die Städtereise übers Wochenende oder den Wanderurlaub in Westösterreich – wendet sich in den meisten Fällen an diese Buchungsplattform, die inzwischen zum Synonym für rasches Vergleichen und Buchen von Hotels und anderen Unterkünften geworden ist.

Geschätzte fünf Prozent der weltweiten Reiseausgaben laufen heute über Booking Holdings, den Konzern hinter booking.com, zu dem weitere Marken wie Kayak gehören. Auf booking.com selbst sind heute rund 29 Millionen Quartiere zu finden – vom Fünf-Sterne-Hotel in Paris über die Pension im Waldviertel bis zum Ferienhaus in Kalifornien. Es gibt weltweit kaum noch Regionen, in denen das prägnante blaue Logo nicht vertreten ist.