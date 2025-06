Tourismus über Grenzen hinweg: Was das Projekt „Indialps“ für Kärnten und Friaul-Julisch Venetien bedeutet

Zwei Länder, zwei Regionen, ein gemeinsames Projekt: Mit „Indialps“ setzen Akteur:innen aus Kärnten und Friaul-Julisch Venetien auf eine engere, grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sinne eines nachhaltigen Tourismus. Unter der Koordination namhafter Institutionen – darunter der Naturpark Dobratsch, der Naturpark Prealpi Giulie, die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See, die Tourismusorganisation Tarvis, die Universität Padua sowie die FH Kärnten – werden Strategien entwickelt, wie sich Naturschutz und Tourismus in sensiblen Räumen besser in Einklang bringen lassen.

„Indialps kann den Weg für eine Vision des Tourismus ebnen, die nicht mehr an ein bestimmtes Gebiet gebunden ist, sondern an eine grenzüberschreitende Makroregion“, sagt Nicola Ceschia vom Naturpark Prealpi Giulie. Nachhaltigkeit stehe dabei im Zentrum – nicht als Schlagwort, sondern als praktischer Handlungsrahmen.