Ich muss akzeptieren, dass die Rahmenbedingungen völlig andere sind. In Europa ist über die letzten Jahre die Luftfahrt tendenziell nur noch unter dem Aspekt des CO2-Ausstoßes gesehen worden. Dabei hat man vergessen, welche Wohlstandsbringer Luftfahrt und Tourismus sind. In fast allen anderen Teilen der Welt sieht man die Luftfahrt als etwas, das die Wirtschaft voranbringt. Ich war neulich bei der IATA-Konferenz in Delhi. Dort ist das ein Top-Projekt der Regierung, mehr Flughäfen zu bauen, Indien besser zu vernetzen. So muss man auch diese Mega-Flughäfen in Istanbul und in Dubai sehen. Es ist ein politisches Projekt: Wir wollen führend in der Luftfahrt sein. Wir sehen uns als Mittelpunkt der Welt. Wir verbinden die Kontinente. Jetzt wird der Flughafen Wien keine 100 oder 200 Millionen Passagiere haben. Aber eine grundsätzlich positivere Haltung zur Luftfahrt und ein Wertschätzen dessen, wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden und wie wesentlich das für die wirtschaftliche Entwicklung ist, würde uns auch in Europa bzw. Österreich helfen. Ich sehe dafür sehr positive Signale von der neuen Bundesregierung.