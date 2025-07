Vulkantourismus: Explosive Erlebnisse

Der Reiseanbieter Tourlane hat ein internationales Ranking der 15 beliebtesten Vulkandestinationen erstellt, basierend auf Kriterien wie Aktivitätsstatus, Sicherheit, Zugänglichkeit und Erlebnisfaktor. Von heißen Quellen, geothermischer Aktivität, Lava-Sichtungen und Kosten für geführte Wanderungen: Interessierte können auf der Website tourlane.de/vulkan-index aktuelle Informationen einholen und so ihre Ausflüge planen.

Ob die einmalige Landschaft des Fuji in Japan, der gefährlich aktive Mauna Loa in Hawaii oder die sanften, saftig grünen Hügel der erloschenen Vulkaneifel in Deutschland: Vulkantourismus bietet ein einmaliges Fenster in die geschichtsträchtige Vergangenheit unseres Planeten und zeigt Reminiszenzen längst vergangener Epochen auf eindrucksvolle und nachspürbare Weise.

Wichtig zu wissen: Auch wenn Vulkane als „ruhend“ gelten, besteht ein gewisses Restrisiko. Wer ihre Kraft aus nächster Nähe aber gefahrlos erleben möchte, sollte sich stets vorab über den aktuellen Sicherheitsstatus informieren.