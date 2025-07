Tourismus beklagt „Kostenlawine“ und sich immer schneller ändernde Gästewünsche

Die neuen Branchenobleute, die erst kürzlich ins Amt gekommen sind, warteten auch mit größtenteils gegebenen Langzeitforderungen ihrer Sparten auf, die sie auch weiter aufrechterhalten. So brauche es dringend einen Bürokratieabbau. „Schon in Kleinbetrieben fallen dafür pro Woche zehn Stunden an“, kritisierte Rainer.

„Die Lohnnebenkosten müssen sinken, die Hoffnungen sind gedämpft, aber wir geben nicht auf“, so Imlauer. „Die steigern die Kosten und drücken wahnsinnig auf die Erträge. Den Mitarbeitern soll auch mehr netto vom Brutto bleiben.“ Hier könne man auch mit einer Abgabenbefreiung beim Trinkgeld handeln, so der Hotelier, auch der bürokratische Aufwand würde dann sinken. Regeln für Abgaben aufs Trinkgeld sind derzeit auf Regierungsebene in Verhandlung, eine Abgabenbefreiung deutet sich aber nicht an.

Abschreibungsdauern gehörten verkürzt, so Imlauer. Für Gebäude betrage diese 40 Jahre. „Keine Bank finanziert auf 40 Jahre, am Ende zahlen wir Raten vom versteuerten Gewinn retour.“ Auch Investitionsförderungen etwa für die Herstellung von nachhaltiger Energieeffizienz wären zielführend. Denn die Energiekosten belasten immer noch extrem, so Rainer. „Ich empfehle den Betrieben auch einmal mit den Anbietern zu verhandeln – und zwar mutig, da ist mehr drin als viele glauben.“ Grundsätzlich sollten Energiepreise aber insgesamt sinken.