Waldbrände und Hitzerekorde: Was noch auf uns zukommen wird

Wenn jetzt nicht rasch Maßnahmen gesetzt werden, kann es rund um das Jahr 2050 in Österreich jährlich 6.000 Hitzetote geben, warnt der Stadtklimatologe Simon Tschannett. Er erklärt, welche Herausforderungen die steigenden Temperaturen für Städte bedeuten und wie sie sich vorbereiten können.

Wir wollten uns an einem Ort treffen, der eine gewisse Aussagekraft für das Thema hat, das wir besprechen wollen, nämlich Hitze in der Stadt. Warum, Herr Tschannett, sind wir hier im Bruno-Kreisky-Park im fünften Wiener Gemeindebezirk?

Das hat eigentlich mehrere Gründe. Einerseits ist hier gut zu spüren, dass die gefühlte Temperatur auch untertags angenehm bleiben kann, wenn man unter den Bäumen im Schatten sitzt. Selbst an einem sehr heißen Sommertag. Und in der Nacht ist das hier ein Ort, den die Kaltluft aus dem Wienerwald gerade noch erreicht. Das ist für den erholsamen Nachtschlaf ganz wichtig. Je weiter drinnen in der Stadt, desto weniger Kaltluft strömt hinein.

Es ist hier im Schatten tatsächlich erträglich, obwohl der Tag extrem heiß ist. Die Zahl der Hitzetage in Wien hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Ist die Stadt für diese Temperaturen gebaut?

Wenn es an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 30 Grad hat, spricht man von einer Hitzewelle. In den Jahren 1900 bis 1910 gab es in Wien keine einzige solche Hitzewelle. 1911 gab es eine, und dann bis 1920 keine mehr. Das ist genau die Zeit, in der in Wien extrem viel gebaut wurde. Damals hat man nicht über Hitze nachgedacht, sondern über das Heizen. Seitdem haben wir als Menschen das Klima radikal verändert und erleben jedes Jahr mehrere Hitzewellen. Daher müssen wir jetzt radikale Maßnahmen treffen.

Welche Gegenden in Wien sind besonders betroffen?

Es gibt innerhalb der Stadt sehr große Unterschiede. Es gibt Gebiete, die in der Nacht bevorzugt sind, weil sie in Kaltluftschneisen liegen. Oder weil es Gewässer in der näheren Umgebung gibt, die aber auch nicht zu warm werden dürfen, weil sie dann Wärme abgeben, anstatt zu kühlen. Untertags hängt das Wohlbefinden stark davon ab, ob man sich unter Bäumen, die viel Schatten werfen, aufhalten kann oder ob Parks in der Nähe sind. Oder ob ich an hellen oder dunklen Fassaden vorbeikomme. Erstere reflektieren das Sonnenlicht und ich fühle mich gleich unwohler, weil ich das als heiß empfinde. Man kann also nicht sagen, es gibt die eine Maßnahme, die in der ganzen Stadt funktioniert.

Ich nehme an, in Hietzing oder Döbling - zwei reichen Außenbezirken mit relativ viel Grün - lässt es sich besser aushalten als in dem dicht verbauten Arbeiterbezirk Favoriten. Handelt es sich auch um ein soziales Problem?

Die Hotspots liegen hauptsächlich innerhalb des Gürtels, es ist also auch der erste Bezirk sehr stark betroffen, in dem viele wohlhabendere Menschen wohnen. Da wird dann halt oft durch Klimaanlagen ausgeglichen, die aber viel Energie verbrauchen und den Klimawandel erst recht wieder anheizen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gibt es soziale Problemstellungen? Ja, natürlich. Ich bin davon überzeugt, dass Wien aufgrund des sozialen Wohnbaus, den es lange Zeit gegeben hat und immer noch gibt, in einer besonders guten Ausgangslage für das soziale Management der Klimakrise ist. Aber man muss jetzt Lösungen finden, damit auch wirtschaftlich schlechter gestellte Menschen in einer heißeren Stadt noch gut leben können.

Wenn die Prognosen der Klimaforscher stimmen, wie viel Zeit haben wir noch, bis es richtig ungemütlich wird in Wien?

Ich finde, es ist schon ungemütlich. Ich bin Mitte der 90er-Jahre aus Vorarlberg nach Wien gezogen. Damals war es noch weitaus gemütlicher. Wir haben keine Zeit mehr. Eigentlich müsste schon längst ganz viel passieren, sowohl in Sachen Klimaschutz als auch in Sachen Anpassung an den Klimawandel. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Klimaveränderungen nicht noch extremer werden.

Klimatologische Kenntage in Wien 1955 bis 2022*

© News

© News

*Die Klimaveränderungen in den vergangenen 70 Jahren sind auf den ersten Blick zu erkennen: In den 1960er-und 70er-Jahren gab es noch viele Frost-und Eistage, seit den 90er-Jahren nehmen die Sommer-und Hitzetage stark zu. In Innenstadtlagen gab es noch mehr Hitzetage als im hier ausgewiesenen Schnitt.

» Ich bin dagegen, dass man die ganze Last dem Einzelnen umhängt «

Das lässt sich mit lokalen Maßnahmen aber kaum beeinflussen, oder?

Wir haben natürlich nur eine Chance, wenn wir uns global alle gemeinsam daranmachen. Aber man soll nicht immer mit dem Finger auf die anderen zeigen. Wir stoßen in Mitteleuropa pro Kopf sehr viel CO2 aus, andere Länder sind da weit hinterher. Und wir im globalen Norden haben eine riesige historische Schuld, gerade weil CO2 Hunderte bis tausend Jahre in der Atmosphäre bleibt. China zum Beispiel hat bis 2017 knapp 13 Prozent der globalen CO2 Emissionen zu verantworten, die EU-28 aber 22 Prozent. Und ich bin auch dagegen, dass man die ganze Last dem Einzelnen oder der Einzelnen umhängt, dass man das Problem delegiert und individualisiert. Das ist viel zu kurz gegriffen. Es ist Aufgabe der Politik, gesetzliche Regelungen zu schaffen. Wir müssen radikal und schnell den CO2-Ausstoss geringer werden lassen. Sonst werden die Veränderungen auch lokal so groß, dass angenehmes Leben in der Stadt kaum mehr möglich ist.

Wie kann man sich das dann konkret vorstellen?

Es wird dann viel mehr Tage geben, an denen wir Hitze erleben. Es wird sich auch die Art und Weise verändern, wie wir kulturell leben können.

Man bleibt tagsüber eher zu Hause, wenn irgendwie möglich, und geht eher abends raus?

Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir uns an die Beispiele der südlichen Länder anlehnen können. Siesta zum Beispiel wird sicher ein Thema. Dass man in den heißesten Stunden nicht im Freien arbeitet. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf Ladenöffnungszeiten und Arbeitszeiten. Ganz wichtig wird auch das Thema Hitzemanagement etwa im Krankenhaus. Viele Krankenhäuser sind nicht einmal mit Klimaanlagen ausgerüstet. Von den ganz kleinen bis zu großen strategischen Maßnahmen muss man an sehr vielen Schrauben drehen. Und meiner Überzeugung nach klappt das nur dann, wenn man als Gesellschaft erkennt: Jawohl, das ist notwendig. Dann sind auch die Schritte, die Politikerinnen und Politiker setzen, akzeptiert.