Inhalt

Das klassische Design einer Hollywoodschaukel umfasst ein stabiles Gestell aus Metall oder Holz, an dem eine Sitzfläche mit Rückenlehne hängt. Einige Modelle haben zusätzliche Komfort-Funktionen wie verstellbare Rückenlehnen oder abnehmbare Kissen. Das Dach oder der Überbau der Hollywoodschaukel kann in Form und Material differieren. Ausgestattet mit einem einfachen Baldachin bis hin zum aufwendigeren Sonnendach oder Dach mit Volant gibt es Hollywoodschaukeln in allen erdenklichen Preisklassen und Ausführungen.

Woher kommt der Name "Hollywoodschaukel"?

Die Bezeichnung "Hollywoodschaukel" geht auf ihre Beliebtheit in Hollywood in den 1930er bis 1950er Jahren zurück, als sie in den Gärten von Filmstars und Prominenten zu finden war. Von dort aus verbreitete sie sich weltweit und wurde zu einem beliebten Gartenmöbelstück für Menschen aller Lebensstile. Die Muster der ersten Hollywoodschaukeln waren oft bunt und weckten so die Träume von exotischen Ländern, die man nur aus Hollywoodfilmen kannte.

Durch Hollywoodfilme wurde die "amerikanische Schaukel" auch in Europa bekannt und erhielt im deutschen Sprachraum den bis heute gebräuchlichen Namen Hollywoodschaukel. In den USA ist der Name Hollywoodschaukel gänzlich unbekannt. Dort nennt man besagtes Gartenmöbelstück - sofern es fest auf der Veranda befestigt ist - Porch Swing (Veranda-Schaukel). Handelt es sich um ein freistehendes Modell, spricht man vom Canopy Swing (Baldachin-Schaukel).

Anders, als der Name vermuten lässt, stammt die Hollywoodschaukel aber nicht aus Amerika, sondern aus England. Bei den Briten, die für ihre prächtigen Gärten ja bekannt sind, war sie bereits Anfang des 20. Jahrhunderts ein beliebtes Gartenmöbelstück.