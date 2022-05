Im Baumarkt können Selbstbausätze für verschiedene Arten von Überdachungssystemen erworben werden. Die Kosten belaufen sich je nach System auf rund 1.000 bis 6.000 Euro. Als Alternative finden sich zahlreiche spezialisierte Anbieter für alle Arten von Überdachungssystemen, die mit individueller Beratung punkten und mitunter auch die Montage der Terrassenüberdachung übernehmen. Die Kosten sind entsprechend höher, dafür ist das System dann auch den Gegebenheiten entsprechend angepasst. Zudem wird es professionell montiert. Die Entscheidung hängt vom persönlichen baulichen Geschick ab.

Wohin mit dem Regenwasser?

Die Terrassenüberdachung ist Regen, Schnee und Hagel ausgesetzt. Damit durch das ablaufende Wasser kein Schaden an der Bausubstanz oder im Garten entsteht, muss man ihm die gewünschte Fließrichtung vorgeben. Solange die Überdachung eine ausreichende Neigung aufweist, geht dies am einfachsten mit einem Dachrinnen-System. Das gesammelte Regenwasser läuft durch die Rinne in einen Trichter und sodann in ein Regenfallrohr. Dieses kann in einen der tragenden Pfosten integriert werden. Ebenso möglich ist die Installation einer sogenannten Regenablaufkette. Mit ihr kann man das Wasser zum Beispiel in eine Regentonne leiten. Wird das Wasser nicht gesammelt, sollte man für eine entsprechende Drainage rund um die Terrasse sorgen, um einer Versumpfung des Bodens entgegenzuwirken.

Das Regenketten-Set finden Sie hier.*

Die Regenwasserkette finden Sie hier.*

Die Rechtslage in puncto Terrassenüberdachung

Handelt es sich bei der Errichtung der Terrassenüberdachung um eine Umbau- oder Ausbaumaßnahme an einem bereits bestehenden Gebäude, so ist - auch wenn es sich um eine einfache Überdachung handelt - in der Regel eine Baugenehmigung notwendig. Selbst für freistehende Terrassenüberdachungen kann in bestimmten Fällen eine Genehmigung erforderlich sein. Zudem ist ein Mindestabstand von drei Metern zu angrenzenden Grundstücken einzuhalten. Wird der Mindestabstand unterschritten, muss man die Zustimmung des Nachbarn einholen. Die Regeln variieren von Bundesland zu Bundesland. Es empfiehlt sich daher, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren.