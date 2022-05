Inhaltsverzeichnis:

Welche Möbel eignen sich für den Balkon?

Auch wenn man nicht gerade in Zeiten von Lockdown und Quarantäne lebt – Urlaub auf Balkonien hilft beim Sparen und kann durchaus schön sein. Zwar gibt es auch geräumige Balkone, die meisten ihrer Art sind jedoch klein oder zumindest sehr schmal.

Zu große oder auch zu viele Möbel verstellen den ohnehin spärlichen Platz, ohne dass sich Behaglichkeit einstellen kann. Es kommt auf das richtige Maß an. Aber nicht nur Größe und Design sind wichtig. Da Balkonmöbel immer im Freien stehen, müssen sie aus witterungsfestem Material bestehen und auch Stürmen standhalten.

Arten von Balkonmöbeln

Vom Klappstuhl bis zum Pflanztisch gibt es hier eine große Bandbreite an Möglichkeiten

Tische: z.B. Klapptisch, Bistrotisch oder Esstisch

Sitzmöbel: z.B. Klappstühle, Bistrostühle, Loungemöbel, Hollywoodschaukel, Strandkörbe

Liegen: z.B. Liegestuhl und Sonnenliegen

Sonnenschirme

Balkongarten-Mobiliar: z.B. Pflanztisch, Pflanzregal und Balkon-Hochbeet

Welche Balkonmöbel helfen mir bei der Balkon-Gestaltung?

Um ein harmonisches Bild zu kreieren, empfiehlt es sich, einem Stil treu zu bleiben. Mag man es lieber puristisch, modern, bunt, vintage, maritim oder doch lieber rustikal?

Will man im Kreise der Familie das Sonntagsfrühstück am Balkon zelebrieren, dann ist eine klassische kleine Sitzgruppe ideal. Genießt man gerne allein ein gutes Buch oder träumt von einer grünen Oase mit vielen Pflanzen, werden vielleicht weniger Sitzmöglichkeiten oder Tischfläche gebraucht. Loungemöbel eignen sich perfekt für alle, die gerne Zeit mit Freunden im Freien genießen. Wer sich nicht festlegen will und flexibel sein möchte, der ist am besten mit Klappmöbeln beraten.

Ein Balkon mit südlicher Ausrichtung eignet sich hervorragend für einen Liegestuhl, um Sonne zu tanken. Hängetöpfe und Balkonkästen bieten ausreichend Platz für Kräuter und Blumen und sind ein Muss, um für ein gemütliches Ambiente zu sorgen. Außerdem kann man hier, wenn der Balkon nicht gerade auf eine stark befahrene Straße blickt, auch ein paar Küchenkräuter oder sogar etwas Gemüse anbauen. Aber Vorsicht: Nasse Erde hat ein hohes Gewicht. Man sollte also immer auf die zulässige Traglast des Balkons achten - auch beim Einsatz eines Hochbeets.

Welche Möbel eignen sich für kleine und schmale Balkone?

Auf schmalen Balkonen ist kein Platz für eine Essgruppe oder große Sitzgruppen. Mit ein wenig cleverer Planung und den passenden Balkonmöbeln schafft man es aber, auch einen kleinen Balkon ansprechend zu gestalten. Man kann sich nicht alle Wünsche erfüllen. Daher sollte man sich zuerst visualisieren, was man sich für den eigenen Balkon erträumt.

Ein kleiner Bistrotisch mit schlanken (Klapp-)Stühlen wäre hier eine Möglichkeit. Aber auch passgenaue Loungemöbel in Kombination mit einem niedrigen Couchtisch lassen sich je nach Grundriss unterbringen. Je begrenzter der Platz, desto kreativer und minimalistischer muss man planen. Für sehr kleine Balkone gibt es beispielsweise Hängetische, die ans Balkongeländer gehängt und nach Bedarf aufgeklappt werden können. Eine Bank mit Stauraum für Deko und Sitzkissen erfüllt gleich mehrere Funktionen.

Ideal für einen schmalen Balkon ist ein halbrunder Sonnenschirm, passend mit einem speziellen Sonnenschirmfuß, der sich je nach Bedarf eng an die Hauswand oder an die Balkon-Kanten schmiegt.

Welche Materialien eignen sich für den Balkon?

Regen, Schnee, Trockenheit, Stürme und Sonnenschein. Balkonmöbel machen im Laufe der Jahreszeiten einiges mit. Durch die verschiedenen Wetterbedingungen und Temperaturen können die Balkonmöbel Schaden erleiden oder verwittern. Das ist manchmal nur ein Problem der Optik, allerdings verkürzt sich so auch oft die Lebenszeit der Möbel stark.

Bei der Wahl der optimalen Balkonmöbel muss man auf ein paar Dinge achten, um lange Freude daran zu haben. Besonders wichtig ist, dass sie witterungsbeständig und pflegeleicht sind.

Metall: Edelstahl, Aluminium, Eisen

Edelstahl, Aluminium, Eisen Kunststoff: Polywood (Kunststoff-Holz), Polyestergewebe bzw. Polyestergitter, Kunststoff-Geflechte bzw. Polyrattan

Polywood (Kunststoff-Holz), Polyestergewebe bzw. Polyestergitter, Kunststoff-Geflechte bzw. Polyrattan Holz: Hartholz und Weichholz

Hartholz und Weichholz Glas

Für Viele ist die Wahl zwischen natürlichem Material (Holz, Metall und Glas) oder Kunststoffen eine Grundsatzentscheidung. Wertige Kunststoffmöbel, an denen man lange Freude hat, sind nicht immer günstiger als gleichwertige Möbel aus Holz oder Metall. Dafür sind sie langlebig und gleichzeitig pflegeleicht.

Besonders bei Holzmöbeln sollte man auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit achten. Von Tropen-Hölzern wie Akazie, Eukalyptus, Bangkirai und Teak lässt man besser die Finger, da man mit dem Kauf dieser Hölzer massive Umweltzerstörung fördert. Leider sind die meisten Garten- und Balkonmöbel im Handel aus eben diesen Hölzern gefertigt. Idealerweise setzt man auf heimische Harthölzer. Unbehandelt verwittern diese gleichmäßig und bilden eine natürliche, schützende Patina. Wer lieber einen edleren Look hat, sollte das Holz regelmäßig mit Öl oder Wachs behandeln, oder mit Lasur bzw. Lack streichen.

Wo kaufe ich am besten Balkonmöbel?

Hochwertige Balkonmöbel haben ihren Preis, denn sie müssen robust sein und lange Wind und Wetter trotzen. Außerdem haben umweltfreundliche Materialien oft auch einen höheren Preis. Aber nicht immer, denn es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten, um zu sparen und gleichzeitig der Umwelt Gutes zu tun.

Neue Balkonmöbel kaufen

Wer neue Balkonmöbel beim Fachhändler oder beim Tischler kauft, nimmt zwar hohe Kosten in Kauf, genießt jedoch auch alle Vorteile eines Neukaufs wie Garantie und Gewährleistung. Diese gelten üblicherweise aber nur bei der richtigen Pflege und meist nicht lange genug für Möbelstücke, an denen man sich gerne länger als nur zwei Jahre lang erfreuen möchte.