© iStockphoto.com Naturschwimmbäder fügen sich harmonisch in die Gartenlandschaft ein

Naturschwimmbäder fügen sich harmonisch in die grüne Gartenlandschaft ein. Sie wirken mit ihrer Bepflanzung sehr einladend. Darüber hinaus lohnt sich eine solche Badegelegenheit in finanzieller Hinsicht. Da keine aufwendige Technik nötig ist, halten sich vor allem die Schwimmteich-Kosten in Grenzen. Etwas teurer, aber ebenfalls überschaubar sind die Preise für den Naturpool mit Pumpentechnik.

Der Bau eines Naturschwimmbeckens lässt sich meistens problemlos realisieren. In Österreich ist jedoch ab einer Größe von 50 Kubikmetern eine Bauanzeige erforderlich. Da die meisten Naturpools diese Größe leicht erreichen, geht es vor dem Bau erst einmal zur Gemeinde.

Wie ist ein Naturpool aufgebaut? Wie funktioniert er?

Der Naturpool basiert auf dem Ein-Kammer-System. Unter Wasser liegende Trennwände grenzen den Schwimmbereich von der Regenerations- und Ruhezone ab. In der Regenerationszone wachsen die Pflanzen auf einem speziellen Substrat. Die meisten Pools sind mit einer Teichfolie ausgekleidet. Aufwendig gestaltete Anlagen verfügen über einen separaten Klärteich und in einigen Fällen über einen Absetzschacht. Die in einem Pumpenschacht oder poolnah untergebrachten Filterpumpen halten den Wasserkreislauf aufrecht.

Im Gegensatz zum Naturpool kommen viele Schwimmteiche ohne technische Filter aus. In anderen Schwimmbädern beschleunigen Umwälzpumpen den Wasseraustausch zwischen der Schwimm- und der Regenerationszone. Hier ist eine kleinere Pflanzzone erforderlich, was ein solches System für Gärten mit weniger Fläche interessant macht. In einigen Naturpools erfolgt die Reinigung ausschließlich über Sand- und Phosphatfilter.