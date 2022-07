Inhaltsverzeichnis

Eigentlich hat Stefan Staudinger Betriebs- und Sozialwirtschaft in Wien studiert und noch nie zuvor eine Kuh gemolken. Doch mittlerweile ist es bereits der zweite Sommer, den er auf der Draugsteinalm-Steinmannhütte verbringt. Die Hütte liegt idyllisch, so wie eigentlich fast alle, an denen Wanderer während der Drei-Tages-Tour im Tal der Almen vorbeikommen. So ragt auf der einen Seite der Steinmannhütte der 2.356 Meter hohe Draugstein empor, auf der anderen fallen die Wiesen steil ins Tal ab.

Die Weitwanderung startet beim Parkplatz Hallmoosalm in Hüttschlag und endet drei Tage später, nach 31 Kilometern und 2.200 Höhenmetern, bei der Sonneggbrücke in Großarl.

Die erste Etappe führt zunächst über das Karteistörl zum Tappenkarsee. Der Bergsee auf 1.762 Metern ist nur eines der Highlights dieser Tour. Am Ufer des Sees befindet sich die Tappenkarseealm, die erste bewirtschaftete Alm, an der man vorbeikommt. Gleich dahinter geht es steil hinauf zum Draugsteintörl (2.077 Meter). Auf dem Weg weiter zu den Draugsteinalmen werden bereits die Kuhweiden, die zu diesen Almen gehören, passiert.

Sauerkäse und Butter

Jeden Tag steht Stefan Staudinger oder eine seiner beiden Kolleginnen um fünf Uhr in der Früh auf, um die neun Milchkühe auf den weitläufigen Weiden zu finden und in den Stall zu treiben. "Dabei helfen uns die Glocken sehr", erklärt Staudinger. "Bei Nebel hätten wir sonst keine Chance, die Tiere zu finden."

Zwei Mal täglich - in der Früh und abends - werden die Kühe gemolken und die Milch umgehend weiterverarbeitet. "Ich habe ungefähr eine Woche an intensivem Training benötigt, um das Melken zu lernen", sagt Staudinger. Mittlerweile gehört es zu seinen Lieblingstätigkeiten. Jede der Kühe gibt rund 20 Liter Milch pro Tag. Daraus werden Butter und Sauerkäse, eine für das Großarltal typische Spezialität, produziert. Der Käse reift auf der Alm und mit dem Ende des Sommers werden die Laibe dann mit der Materialseilbahn ins Tal geschickt.

Die Molke, die bei der Käseproduktion entsteht, wird übrigens nicht weggeschüttet, sondern ebenfalls verwertet: Drei Schweine leben auf den steilen Hängen und bekommen diese als Futter.

Um zehn Uhr, wenn die Übernachtungsgäste auf der Alm schlafen gehen, ist auch Staudingers Tag schließlich beendet. Es ist ein langer Arbeitstag, doch ihm gefällt dieses Leben: "Die Arbeit ist erfüllend. Du hast etwas in den Händen gehabt und etwas gemacht. Dazu kommt, dass die Arbeit von den Gästen geschätzt wird."