IHS und Wifo haben eine düstere Konjunkturprognose veröffentlicht. Die Arbeitslosigkeit steigt zudem. Die Politik wäre gefordert. Warum blieb sie nach den mahnenden Worten so ruhig?

Ich betrachte das aus der Niederösterreich-Perspektive. Wir haben die Rezession gut hinter uns gebracht. Die Wirtschaftslage ist relativ stabil, weil wir breit aufgestellt sind und viele Klein- und Mittelbetriebe haben. Wir sind nicht abhängig von einer Branche wie andere Bundesländer. Aber klar ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und Bürokratie abgebaut werden muss – nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Denn es kann nur dann Wohlstand geben, wenn wir wettbewerbsfähig sind. Geht der Wohlstand verloren, gerät der Zusammenhalt der Gesellschaft ins Rutschen. Daher gibt es Handlungsbedarf. Wir sehen, wie sich die USA in den letzten Jahren entwickelt hat und wie Europa. Die USA setzen auf Anreize und Innovation. Die EU auf Verbote und Gebote. Es ist nicht schwer zu erraten, welche Strategie die bessere ist. In den USA ist die Wirtschaft seit 2010 doppelt so schnell gewachsen wie in Europa.

Wifo-Chef Felbermayr spricht von sechs "verlorenen Jahren". Das entspricht der Dauer der ÖVP-Kanzlerschaft. Was ist versäumt worden?

Es hat in dieser Zeit internationale Krisen gegeben, die Unsicherheit hervorgerufen haben. Viele sind da natürlich auf der Investitionsbremse gestanden, das ergab eine Rückkopplung auf die Wirtschaftslage. Daher brauchen wir positive Rahmenbedingungen und weniger Bürokratie, denn die ist schon eine Geißel für die gesamte Gesellschaft.

Der Staat hat in diesen Krisen viel Geld in die Wirtschaft gepumpt. Trotzdem ist die Stimmung so schlimm wie schon lange nicht.

Die Wirtschaftsforscher sagen voraus, dass die Konjunktur 2025 anspringen wird. Bis dahin ist es die Pflicht der öffentlichen Hand, Maßnahmen zu setzen. Das Wohnbaupaket war da ein guter Schritt. In Niederösterreich investieren wir dazu noch Millionen in den Kindergartenausbau, in die Infrastruktur und in die Digitalisierung. Und vor allem setzen wir massiv auf Forschung und Entwicklung für die Industrie der Zukunft und die gut bezahlten Arbeitsplätze der Zukunft. Das ist unsere Mission Nobelpreis.

Nach Corona wurde der Einsatz von Steuergeld kritisiert. Es war vom "Nanny-Staat" die Rede, der den Leuten die Verantwortung abnimmt. Beim Wachstum ist Österreich unter den Schlusslichtern in Europa.

Österreich hat es geschafft, dass wir bei der Kaufkraft ganz oben stehen. Das ist der andere Teil der Wahrheit. Unsere Landsleute können mehr konsumieren als andere Europäer. Österreich ist aber auch ein Land mit besonders hohen Umweltstandards, hohen Sozial- und Lohnkosten. Daher müssen wir nun Anreize schaffen, dass die Leute statt Teilzeit Vollzeit arbeiten, dass Pensionisten, die einen Job annehmen wollen, keine Pensionsversicherungsbeiträge zahlen müssen, dass Überstunden steuerfrei sind. Denn der Wohlstand unseres Landes begründet sich auf Leistungsbereitschaft und Fleiß. Darum müssen die Fleißigen auch entlastet werden.

Die Leute konsumieren nicht, obwohl die Einkommen stabil sind. Daher springt die Wirtschaft nicht an.

Der Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein hat vor Kurzem erklärt, dass es nach einer Krise ungefähr ein Jahr dauert, bis die Menschen wieder Vertrauen haben und das Geld tatsächlich auch ausgeben.

Davor sind noch die Nationalratswahlen. Wie werden die ausgehen, wenn die Stimmung so ist wie jetzt?

Die Wahl ist eine große Chance, offen darüber zu diskutieren, wer dieses Land in welche Zukunft führen will. Dass Wohlstand nur erhalten werden kann, wenn Leistung erbracht wird und Leistung belohnt wird. Wenn Menschen, die mehr leisten auch mehr in der Tasche haben. Wer Leistung bringt, darf nicht der Dumme sein.

Hält man die Menschen nicht für dümmer, als sie sind, wenn man behauptet, sie würden den Zusammenhang zwischen Leistung und Wohlstand nicht verstehen?

Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, welcher Spitzenkandidat den Zusammenhang versteht. Die Teilzeitquote ist bei uns zum Beispiel sehr hoch. Natürlich hat da auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Früher hat man, wenn die Arbeitslosigkeit hoch war, politische Maßnahmen gesetzt, damit die Leute in Teilzeit oder in Frühpension gehen. Heute brauchen wir aufgrund der demografischen Entwicklung Anreize für das Gegenteil.