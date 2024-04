Setzen Sie sich für Ihren Zaun-Kauf ein Budget. Die Kosten können je nach Material, Stil und Größe erheblich variieren. Berücksichtigen Sie nicht nur den Kaufpreis, sondern auch langfristige Kosten wie etwa die der Wartung.

Lesen Sie Bewertungen und suchen Sie nach Empfehlungen, um sicherzustellen, dass der Hersteller oder Händler Ihrer Wahl zuverlässig ist und hochwertige Produkte anbietet. Achten Sie auf Gütezeichen und Umweltstandards.

Erkundigen Sie sich nach dem Kundendienst und den Garantien des Herstellers. Ein guter Hersteller sollte eine angemessene Garantie auf das Produkt bieten, die idealerweise über die in der EU verpflichtende Gewährleistung und Garantie hinausgeht.

Ein Gartenzaun stellt nicht nur ein ästhetisches Element dar, sondern fungiert auch als Abgrenzung, mithilfe der man die Privatsphäre schützen, eine gewisse Sicherheit gewährleisten und den Charakter des Gartens definieren kann. Bei der Auswahl eines Zauns kann man zwischen folgenden Stilen und Materialien wählen.

Holzzäune sind zeitlos und verleihen dem Garten eine natürliche, warme Ausstrahlung. Vom einfachen Lattenzaun bis zum blickdichten Sichtschutz gibt es Holzzäune in einer Vielzahl von Stilen und Holzarten, darunter Kiefer, Zeder und Eiche. Holzzäune können durch Farbanstriche und Beizen an den individuellen Geschmack und die Gartengestaltung angepasst werden.

Metallzäune sind robust und langlebig und damit die ideale Wahl für all jene, die auf Sicherheit und eine langfristige Investition setzen. Ob Maschendrahtzaun, Wildzaun aus Stahlgitter oder schmiedeeiserner Zaun - Metallzäune gibt es in den unterschiedlichsten Designs und Preisklassen.

Kunststoffzäune, auch als Vinylzäune bekannt, sind eine kostengünstige Alternative zu Holz- und Metallzäunen. Sie sind wartungsfrei und leicht zu installieren.

Gabionenzäune bestehen aus Drahtkörben, die mit Steinen oder anderen Materialien gefüllt sind. Sie bieten eine moderne, rustikale Ästhetik und lassen sich gut mit Kletterpflanzen beranken.

Die einen wollen ihren Gartenzaun so diskret wie möglich in das Gesamtbild des Gartens einfügen, die anderen wollen ihm eine persönliche Note verleihen. Beides ist möglich. Im Folgenden einige Ideen, wie man Zäune nach dem persönlichen Geschmack gestalten kann.

Kletterpflanzen wie Rosen, Efeu, Clematis oder Wein bedecken den Zaun mit grünen Blättern und farbenfrohen Blüten und schaffen so eine natürliche, lebendige Wand. Einige Zäune eignen sich selbst als Rankgerüst, andere wiederum benötigen ein zusätzliches Gerüst, um den Pflanzen die nötige Rankhilfe zu bieten.

Wer verhindern will, dass der Zaun dominant oder kahl wirkt, kann - mit ausreichend Abstand zu diesem - Hecken oder blühende Stauden pflanzen. Hierzu eigenen sich zarte Pflanzen wie Elefantengras oder Schirmbambus. Wer einen stärkeren Farbakzent setzen will, kann auf Hibiskus, Flieder oder Hortensien zurückgreifen.

Befestigen Sie für die Errichtung des vertikalen Gartens einige Töpfen am Zaun und bepflanzen Sie sie mit duftenden Kräutern oder farbenfrohen Sommerblumen.

Streichen Sie Ihren Zaun in auffälligen Farben. Ein bunter Zaun schafft eine fröhliche Atmosphäre und dient als Blickfang.

Gesetze und Vorschriften in Österreich

Bevor Sie einen Gartenzaun errichten, müssen Sie sich mit den in Österreich herrschenden Vorschriften und Gesetzen vertraut machen. Setzen Sie sich mit der örtlichen Baubehörde in Verbindung und informieren Sie sich über die spezifischen Vorschriften und Gesetze in Ihrer Gemeinde. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Zaun den rechtlichen Anforderungen entspricht und ohne Probleme errichtet werden kann.

In Österreich müssen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer zumindest eine Abgrenzung zum Nachbargrundstück schaffen. Das Gesetz § 858 ABGB besagt, dass zur rechten Seite des Haupteingangs von der Straße aus betrachtet eine Einfriedung zu errichten ist. Als Haupteingang kann hier die Haustüre oder auch eine Zufahrt verstanden werden. Die Vorschriften bezüglich Art des Zauns und der maximalen Höhe variieren je nach Bundesland und Gemeinde.