Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet Gewährleistung in Österreich? [Definition]

Unter Gewährleistung versteht man die Haftung der Übergeber:innen (also Verkäufer:innen, Dienstleister:innen etc.) für Mängel an einem Produkt. Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Haftung gilt nur für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe bestehen - auch, wenn sich diese erst später zeigen. Für Folgeschäden, die durch den ursprünglichen Mangel entstehen, wird allerdings nicht gehaftet.

Dabei ist nicht jeder Fehler gleich ein Mangel. Von einem Mangel spricht man dann, wenn die vertraglich vereinbarten oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften einer Ware/Dienstleistung nicht vorhanden sind. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Wer haftet - Verkäufer oder Hersteller?

Bei der Gewährleistung haftet immer der/die Verkäufer:in bzw. Überbringer:in und nicht der/die Hersteller:in - egal, wer den Mangel verursacht hat.

Ein Beispiel: Kauft ein Elektrohändler einen mangelhaften Fernseher beim Hersteller und verkauft diesen an den Kunden bzw. die Kundin weiter, haftet der/die Verkäufer:in und nicht der/die Hersteller:in.