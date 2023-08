Inhaltsverzeichnis

Was versteht man unter freier Dienstvertrag?

Im Rahmen eines freien Dienstverhältnisses bzw. eines freien Dienstvertrages stellt ein:e Arbeitnehmer:in seine/ihre Arbeitskraft auf Zeit zur Verfügung. Dabei besteht keine persönliche Abhängigkeit vom/von der Arbeitgeber:in, denn der/die freie Dienstnehmer:in kann frei entscheiden über:

Arbeitszeit

Arbeitsort

Verhalten bei der Arbeit

Außerdem darf der/die Arbeitgeber:in freie Dienstnehmer:innen nicht kontrollieren und diese sind auch nicht in den Betrieb eingebunden. Sie müssen etwa nicht an Meetings etc. teilnehmen. Allerdings kann vorwiegend mit den Betriebsmitteln des/der Arbeitgebers/Arbeitgeberin gearbeitet werden.