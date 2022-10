Steckbrief Corinna Milborn

Name: Corinna Milborn

Corinna Milborn Geboren am: 19. Dezember 1972 in Innsbruck

19. Dezember 1972 in Innsbruck Beruf: Journalistin, Politikwissenschaftlerin, Autorin und Moderatorin

Journalistin, Politikwissenschaftlerin, Autorin und Moderatorin Sender: Informationsdirektorin und Moderatorin ("Milborn" und "Pro & Contra") bei Puls 4

Informationsdirektorin und Moderatorin ("Milborn" und "Pro & Contra") bei Puls 4 Familienstand: verheiratet mit Emanuel Danesch

verheiratet mit Emanuel Danesch Kinder: zwei Töchter

Ausbildung und Karriere

Corinna Milborn kam 1972 in Innsbruck zur Welt. Die Volksschule besuchte sie in Österreich, Frankreich und Italien. Milborn wuchs somit mehrsprachig auf. Während ihrer Schulzeit am Gymnasium in Innsbruck verbrachte sie im Rahmen des Schulaustauschprogramms auch Zeit in den USA. Ihre Matura legte sie 1991 ab.

Im Anschluss unternahm Corinna Milborn den Versuch, an einer elitären Hochschule in Frankreich aufgenommen zu werden. Zur Vorbereitung begann sie mit Kursen am „Lycée français“, einer französischen Schule in Wien. Sie verstand bald, dass das dort gelehrte Streben nach Karriere, Hierarchien, Konkurrenz-Denken und Geld nicht ihren Vorstellungen entsprach.

Studium und Auslandserfahrung

In den Jahren 1991 bis 1997 studierte Milborn in Wien, Granada und Guatemala Politikwissenschaft in einer Fächerkombination mit Entwicklungspolitik und Geschichte. In dieser Zeit war sie von 1995-1996 auch internationale Wahlbeobachterin in Guatemala. Dort lebte sie auch für ein Jahr lang mit einer Großfamilie in einer Ein-Raum-Hütte ohne Strom und Wasser in einem Maya-Dorf, erzählt Milborn in einem Interview mit „Der Standard“.

Karriere

Von 1998 bis 2002 arbeitete Corinna Milborn als WWF-Pressesprecherin und Expertin für Globalisierungsfragen. Zwischen 2003 und 2007 war Milborn schließlich als Journalistin und Chefredakteurin des zwei Mal jährlich erscheinenden Menschenrechtsmagazins „Liga“ tätig. Zudem arbeitete sie von 2003 bis 2010 als Politikredakteurin beim Magazin „Format“. Danach wechselte sie innerhalb der Verlagsgruppe News (VGN) und war von 2010 bis 2012 als stellvertretende Chefredakteurin des News-Magazins tätig. In dieser Zeit war Corinna Milborn auch Co-Autorin der Biografie „3096 Tage“, einem Protokoll der Gefangenschaft von Natascha Kampusch.