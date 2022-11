Inhaltsverzeichnis

Was ist die Grunderwerbsteuer?

Die Grunderwerbsteuer GrEStG wird im Grunderwerbsteuergesetz 1987 geregelt. In Österreich gehört sie zu den Verkehrssteuern. Die Steuerschuld entsteht beim Kauf einer Immobilie oder eines Grundstücks im Inland. Gültig wird die Schuld erst, wenn ein Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Die Eintragung des Objekts im Grundbuch spielt hierbei keine Rolle. Alle Rechtsgeschäfte, die einen Anspruch auf den Übergang von Eigentum auslösen, sind steuerpflichtig. Dabei wird sie mit 4 Prozent an den Bund und mit 96 Prozent an die Gemeinde aufgeteilt.