Personen, die an einer Essstörung wie Esssucht, Magersucht oder Bulimie leiden sollten, ebenso wie Kranke oder Menschen, die dauerhaft Medikamente einnehmen, nicht fasten. Ungeeignet ist die Kur auch für Schwangere, Stillende, Kinder und alte Menschen sowie Personen, die unter großem Stress stehen, an einer Depression leiden oder psychisch labil sind.

Die gängigsten Fastenkuren im Check

Viele Fastende fühlen sich in der Anfangsphase müde und erschöpft. Doch das Durchhalten macht sich bezahlt: Schon nach wenigen Tagen hebt sich die Stimmung, vom verbesserten Körpergefühl ganz zu schweigen.

Saftkur

Beim Saftfasten führen Sie Ihrem Körper die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe in Form von Obst- und Gemüsesäften, Gemüsesuppen, Mineralwasser und zuckerfreien Kräutertees zu. Gesüßt wird ausschließlich mit Honig oder Agavendicksaft. Pro: Bei der Saftkur wird der tägliche Vitamin- und Mineralstoffbedarf ausreichend abgedeckt.

Modifiziertes Fasten

Beim modifizierten Fasten - auch eiweißergänztes Fasten genannt - werden dem Körper täglich hochwertige Eiweißgemische, Kohlenhydrate sowie Vitamine, Mineralstoffe und essenzielle Fettsäuren zugeführt. Das Eiweiß kann in Form von Buttermilch oder einem speziellen Eiweißkonzentrat aufgenommen werden. Das verhindert den Eiweißverlust des Körpers und veranlasst ihn, mehr Fett als Eiweiß abzubauen.

Buchinger-Heilfasten

Diese Methode geht auf den deutschen Arzt Otto Buchinger zurück. Hier wird dem Körper mit Gemüsesuppen und Säften eine geringe Menge Kalorien, dafür aber eine umso größere Menge an Vitaminen und Mineralstoffen zugeführt, was die Belastung für den Stoffwechsel verringert.

Intervallfasten

Beim Intervallfasten folgt auf eine Phase, während der man essen darf, eine Phase des Fastens. Diese zwei Phasen erstrecken sich über 24 Stunden. Eine gängige Variante ist die 16:8-Methode, also 16 Stunden fasten, 8 Stunden die Möglichkeit zum Essen. Wobei Intervallfasten nicht gleich Intervallfasten ist, wie der Wiener Mediziner Johannes Huber zu bedenken gibt. "Spät zu essen und auf das Frühstück zu verzichten ist das Schlechteste, was man sich antun kann", warnt er. Seine Empfehlung: "Die ersten acht Stunden des Fastens müssen immer vor Mitternacht sein."

Der Grund: Wer das Frühstück auslässt, dessen Stoffwechsel kommt nicht in die Gänge. Und ohne gut funktionierenden Stoffwechsel kein Gewichtsverlust. Auf der anderen Seite braucht der Körper am Abend eine essenstechnische Pause, damit sich die Zellen regenerieren können - was nicht möglich ist, wenn er nachts damit beschäftigt ist, das Essen zu verarbeiten, das man ihm kurz vor dem Zubettgehen zugeführt hat.

Franz-Xaver-Mayr-Kur

Altbackene Semmeln, eingeweicht in Milch. Prinzipiell dürfen Sie so viele Semmeln zu sich nehmen, wie Sie wollen. Diese sollten allerdings drei Tage alt sein. Jeder Bissen muss dabei so lange gekaut werden, bis ein leicht süßlicher Geschmack entsteht - dazu jeweils einen Teelöffel Milch. Schon bei dem ersten Sättigungsgefühl müssen Sie mit dem Essen aufhören. Vergessen Sie nicht, reichlich Wasser oder ungesüßte Kräutertees zu trinken. Contra: Bedenklich ist die eingeschränkte Vitaminzufuhr! Außerdem ist zu hinterfragen, inwieweit Milch und weißes Mehl der schlanken Linie zuträglich sind.

Molke-Fasten

Beim Molke-Fasten wird auf feste Nahrung komplett verzichtet. Über den Tag verteilt trinken Sie 1 Liter Molke (reduziert den Eiweißverlust des Körpers), 0,5 Liter Obstsaft (versorgt Sie mit Vitaminen, Mineralien und Kalorien) und 3 Liter kohlensäurefreies Wasser (reduziert das Hungergefühl). Außerdem nehmen Sie jeden Morgen ein Glas (0,2 Liter) Sauerkraut- oder Pflaumensaft zu sich. Das reinigt den Darm und hilft, Schadstoffe aus dem Körper zu entfernen.

Tee-Fasten

Beim Tee-Fasten wird nicht nur auf feste Nahrung verzichtet, sondern auch auf Säfte. Getrunken wird ausnahmslos Tee und kohlensäurearmes oder -loses Wasser. Diese extremere Form des Fastens sollten Sie allerdings nur dann durchführen, wenn Sie absolut gesund sind. Contra: Wo bleiben die Vitamine und Mineralstoffe?!