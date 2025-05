Fürs österreichische Selbstwertgefühl ist es eine großartige Sache. Für ein paar schöne Momente im oft zu tristen Alltag auch. Die Welt schaut zu. Minimum. Und ist zu Gast. Das nächste Mal halt in Wien. Oder Oberwart. Oder Wels. Egal. Klamme Kassen in Bund, Land, Gemeinden, ORF? Geschenkt. Schließlich geht es um Ruhm, Ehre, Rampenlicht. Und irgendwer muss ihn ja austragen, den Eurovision Song Contest 2026. Man befinde sich bereits in Gesprächen mit dem „offiziellen Österreich“, erklärte der ORF. Es geht dem Vernehmen nach um 25 Millionen Euro. Immerhin: Die Budget-Nebel lichten sich. Noch vor einer Woche wollte der ORF News gegenüber nicht einmal sagen, was ihm die Teilnahme am ESC – Deutschland beziffert seinen Beitrag mit einer halben Million – überhaupt wert ist. Jetzt überbieten sich alle im Gastgeber-Patriotismus. Jetzt, wo man der Welt zeigen kann, „was für ein tolles Land wir sind“ –, so das offizielle Österreich.

Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt –, das geht hierzulande schneller als anderswo. Gerade erleben wir einen Euphorie-Tsunami. Da werden Selfie-Orgien der Regierung in die Welt gepostet und rosarote Best-Case-Szenarien gemalt: Wertschöpfung! Einnahmen! Umwegrentabilität! Und: „Wir sind wieder wer!“ Alles schön. Vielleicht etwas dick aufgetragen, aber gut. Nur: Warum nicht mit derselben Leidenschaft jene Probleme angehen, die uns bleiben – nach Sieg, Show und Schulterklopfen? Sorry für die kurze Störung der Party. Und ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Musste trotzdem sein.