Ernährung, die auf die Psyche schlägt

Als Sabrina Mörkl im Jahr 2019 begann, sich für den Zusammenhang von Ernährung und Psyche zu interessieren, war es noch ein Randgebiet. Denn Ernährungspsychiatrie ist eine junge Wissenschaft. "In größerem Stil gibt es sie erst seit 2017", sagt Mörkl, "in diesem Jahr fand die erste Konferenz der International Society of Nutritional Psychiatry in den USA statt."