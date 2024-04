EM 2024: Österreich vs. Frankreich

Inhaltsverzeichnis:

Österreich vs. Frankreich bei der EM 2024

Am Montag, dem 17. Juni 2024, trifft Österreich in der Gruppe D auf Frankreich. Die Équipe Tricolore ist zweifacher Weltmeister (1998, 2018) und zweifacher Europameister (1984, 2000). In der FIFA-Weltrangliste rangieren die Franzosen auf dem 2. Platz hinter dem amtierenden Weltmeister Argentinien, dem sich "Les Bleus" bei der WM in Katar im Finale im Elfmeterschießen geschlagen geben mussten.

Bisherige Begegnungen AUT vs. FRA

Seit 1982 sind Österreich und Frankreich neun Mal aufeinander getroffen. Ein einziges Mal konnte die ÖFB-Elf dabei als Sieger vom Platz gehen, zweimal erreichte man ein Unentschieden, sieben Mal waren die Franzosen siegreich.