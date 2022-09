Dreiländereck mit ganz viel Charme

Der Blick aus dem Hotelzimmer des Karnerhofs hat eindeutig etwas: Immerhin schaut man von dort nicht nur über den türkisblauen Faaker See, sondern gleichzeitig direkt auf den Mittagskogel - und der ist definitiv der Lieblingsberg des Autors dieser Zeilen. Der 2.145 Meter hohe Berg in den westlichen Karawanken - auf slowenisch Kepa genannt - ist eine markante Erscheinung und erinnert frappant an einen Vulkan. Zumindest von der österreichischen Seite aus gesehen.

Wer ihn besteigen will, braucht wegen des unregelmäßigen und durchaus herausfordernden Steigs eine gute Kondition und sollte das schon morgens tun - denn der Weg auf den Gipfel, der durch Latschen und teilweise über ein Geröllfeld führt, liegt meist in der prallen Sonne. Weshalb auch genügend Trinkwasser nicht fehlen darf. Von der letzten Möglichkeit, sein Auto auf einem Forstweg stehen zu lassen, braucht es über die auf 1.567 Metern gelegene Bertahütte rund dreieinhalb Stunden nach oben. Ganz unten vom Tal muss man nochmal eineinhalb Stunden einrechnen. Dafür wird man vom Gipfel aus mit einer phänomenalen Aufsicht über Mittelkärnten belohnt - und besonders auf den Faaker See, der zum Greifen nahe scheint.

© Daniel Zupanc Ob mit Kanu, Kajak, Ruderboot oder Stand-up-Paddle-Board: Der Faaker See ist ein Tummelplatz für Freunde des Wassersport

Klein, aber fein

Mit einer Fläche von 2,2 Quadratkilometern ist der zwar wesentlich kleiner als beispielsweise der Wörther See, der Ossiacher See oder der Millstätter See, er steht diesen aber in nichts nach. Schon allein seine Farbe ist einmalig. Es gibt Gäste, die schwören auf den Faaker See und wollen nirgendwo anders Urlaub machen. Was durchaus nachvollziehbar ist: In der Früh, wenn es an den Ufern noch ruhig und die Wasseroberfläche glatt ist, wohnt ihm ein besonderer Zauber inne. Dann ist der richtige Zeitpunkt, sich ein Kanu, Kajak oder Stand up Paddel-Board zu schnappen und sich aufs Wasser zu begeben. Wer den südwestlichen Schilfgürtel durch einen mäanderartigen Kanal quert, kann in aller Stille eine außergewöhnliche Sumpf- und Wasservogelwelt erleben. Ein Erlebnis, dass es in Kärnten so kein zweites Mal gibt. Doch auch am Land bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, sich in der Natur sportlich zu betätigen: auf Wandertouren in der Umgebung, am Klettergarten Kanzianiberg, auf diversen Radwegen oder der zehn Kilometer langen Laufrunde um den See.

Am Nordufer in Drobollach liegt das eingangs erwähnte Hotel, der Karnerhof, der sich ideal als Ausgangsbasis für derlei Aktivitäten anbietet - und die sind bei einem Aufenthalt im Dreiländereck Kärnten, Slowenien und Friaul sprichwörtlich grenzenlos: Über den Wurzenpass nach Kranska Gora, in eine Gostilna in Ratice oder zur weltberühmten Skiflugschanze in Planica und anschließend auf einen Espresso nach Tarvis in eine der vielen typischen Bars wie das Tizio e caio oder ins ausgezeichnete Fischlokal Ristorantino ist es nur ein Katzensprung.