Steckbrief

Durchschnittstemperatur Wasser: circa 21-24° Grad Celsius

circa 21-24° Grad Celsius Fläche: 15,6 km2

15,6 km2 Maximale Tiefe: circa 53 Meter

circa 53 Meter Wasserqualität: klares Wasser in Trinkwasserqualität

klares Wasser in Trinkwasserqualität Google Maps Ranking: 4,7 Sterne

Der Ossiacher See in der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See zählt als drittgrößter See Kärntens zu den bekanntesten Badeseen in Österreich. Mit seiner gut ausgebauten Infrastruktur, hervorragender Wasserqualität und vielfältigsten Möglichkeiten nicht nur zum Schwimmen aus gutem Grund. Neben malerischen Wanderrouten nord- und südlich des Sees finden sich auch einzigartige Radrouten. Mit seiner Nähe zur Bezirkshauptstadt Villach bietet der Ossiacher See verschiedenste kulturelle Angebote und vielfältige Gastronomie.

Lage

Der Ossiacher See liegt als drittgrößter See Kärntens direkt neben Villach im Dreiländereck Italien – Slowenien – Österreich. Mit Villach am Südufer genießen Gäste am Ossiacher See nicht nur die gute Anbindung an das Straßen- und Schienennetz, sondern auch die vielen verschiedenen kulturellen Angebote in der Bezirkshauptstadt.

Der Ossiacher See zählt mit 2 Millionen Nächtigungen pro Jahr zu einem der touristisch am besten erschlossenen Seen in Österreich – durch seine Größe ist er aber mitnichten überlaufen. Am Südufer liegt mit der Gemeinde Ossiach neben Steindorf im Norden der Westausläufer der Ossiacher Tauern – einem beeindrucken Gebirge, der zur malerischen Atmosphäre des Ossiacher Sees beiträgt. Am Nordufer ist der Ossiacher See begrenzt durch das Gebirge Gerlitzen – die als Teil des Alpe Adria Wandertrails mit hervorragend ausgebauten Wanderrouten punktet.



Anreise zum Ossiaacher See

Anreise mit Auto

Die Anfahrt zum Ossiacher See ist bedingt durch seine geographische Lage überaus unkompliziert. Mit dem Auto gelingt die Fahrt von Wien aus über die A2 bis zum Knoten Villach und anschließender Fahrt auf der A10 Richtung Salzburg bis zur nächsten Ausfahrt „Villach – Ossiacher See“ in rund 4 Stunden.

Anreise mit Zug

Wer öffentlich unterwegs ist, fährt mit der Bahn rund 4:15 Stunden von Wien Hbf nach Villach und steigt anschließend in die S2 in Richtung St. Veit/Glan. Nach insgesamt circa 5 Stunden kommt man am Bahnhof St. Urban/Ossiacher See an.

Bademöglichkeiten am Ossiacher See

Schwimmer finden am Ossiacher See eine hervorragende Auswahl. Viele Unterkünfte und alle 11 direkt am See gelegenen Campingplätze bieten einen direkten Zugang zum Wasser. Daneben gibt es auch noch weitere Möglichkeiten für eine kostenlose Erfrischung: So zum Beispiel den Seezugang mit Parkmöglichkeit in Steindorf am Nordende des Ossiacher Sees. Neben dem Campingplatz Laggner führt ein Schotterweg direkt bis zum See, wo auch Holzbänke zum Verweilen einladen.

Das Seebad St. Andrä am Südufer des Ossiacher Sees bietet bei freiem Eintritt eine großzügige Freibadanlage mit guter Infrastruktur: Liegewiese, Schatten spendende Bäume, Gastronomie und sogar WLAN. Mit dem kinderfreundlichen Zugang zum See ist diese Möglichkeit ideal für Familien. Parkplätze sind vorhanden, zu Kosten von 2,50 Euro pro Tag.

Eine ruhigere Alternative für eine kurze Abkühlung im Wasser befindet sich am nördlichen Ufer in Bodensdorf: Ein kleiner Schotterweg führt zu einem „Mini-Strand“, ideal für kurze Aufenthalte am Wasser.

Aktivitäten am Ossiacher See

Die malerische Natur und eine gut ausgebaute Infrastruktur machen den Ossiacher See auch ideal für Wanderer und Aktive. Für Radfahrer interessant ist der Radweg R2, der rund um den Ossiacher See führt. Auf für Anfänger geeigneten, flachen rund 27 Kilometern warten neben der traumhaften Landschaft auch andere Juwelen der Seeregion: Das imposante Stift Ossiach, das Bleistätter Moor oder die Sommerrodelbahn Ossiach. Mountainbiker und ambitioniertere Radler werden sicher am Südufer in den Ausläufern der Ossiacher Tauern glücklich. Verschiedenste Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und gute Infrastruktur sorgen für gelungene Touren.

Fahrradtouren

Gemeinsam mit dem Partner Papin bietet das Land Kärnten einen flexiblen Radverleih-Service. Mit vier Verleihstationen rund um den Ossiacher See sind auch kürzere Runden oder unterschiedliche Start-/Rückgabeorte kein Problem. So kann das eigene Rad ruhigen Gewissens zuhause gelassen werden und die Natur in vollen Zügen genossen werden.

Wanderrouten

Das Land Kärnten bietet eine Onlineübersicht zum entspannten Stöbern in verschiedensten Routen im Ganzen Bundesland. Neben Radtouren finden sich auch Wander- und Joggingstrecken und Naturerlebniswege am Ossiacher See.

