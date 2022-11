Das Bewerbungsfoto darf keinesfalls ein Selfie sein, aus dem Automaten oder dem letzten Urlaub stammen. Freizeitfotos haben im Lebenslauf bzw. im Bewerbungsschreiben ebenso wenig verloren wie Ganzkörperfotos. Ebenfalls zu vermeiden sind glänzende Haut, fettige Haare, ein unfreundlicher Blick oder ein Look, der zu sexy erscheint. Piercings und Tattoos kommen nicht bei allen Personalern gut an. Es empfiehlt sich, sie fürs Foto abzulegen bzw. zu verdecken.

Das Foto muss von guter Qualität sein, die Größe zum Rest der Unterlagen passen. Keinesfalls sollte man das Bild mit einer Büroklammer am Bewerbungsbogen befestigen. Gelingt es nicht, das Bild digital einzufügen, so empfiehlt sich die Befestigung mittels Klebestift.

Profifoto oder selbst knipsen?

Für alle, die nicht über gute fotografische Kenntnisse verfügen, gilt: Hände weg vom Bewerbungsfoto! Der/die erfahrene Bewerbungsfotograf:in weiß, worauf es ankommt. Die Investition lohnt sich in jedem Fall. Buchen Sie ein Bewerbungsfotoshooting, denn auch das in fünf Minuten geschossene Bild eines herkömmlichen Fotografen bzw. einer herkömmlichen Fotografin wird nicht den Ansprüchen der Personaler:innen gerecht. Verschiedene Posen, Outfits und Hintergründe sind Grundlage einer guten Auswahl. Ein/e gute/r Bewerbungsfotograf:in kennt die Anforderungen der jeweiligen Branche und wird Sie in Sachen Outfit und Make-Up beraten. Wichtiger Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie die Rechte an den Bildern zur Gänze übertragen bekommen. Anderenfalls können Sie sie nur eingeschränkt verwenden.

Wird das Foto – etwa aus Budgetgründen – doch selbst gemacht, sollte man dafür eine hochauflösende Digitalkamera oder ein hochwertiges Smartphones mit guter Kamera verwenden. Am besten eignet sich eine digitale Spiegelreflexkamera mit mindestens zwölf Megapixel. Das Kameraobjektiv muss dabei auf Augenhöhe stehen.

Ein großer Vorteil des Fotografenfotos ist, dass es professionell bearbeitet wird, kleine Unebenheiten und Farbfehler ausgeglichen und Sie so im besten Licht dargestellt werden. Aber auch das selbstgemachte Foto kann mit Hilfe von teilweise kostenlosen Bildbearbeitungsprogrammen ein wenig nachbearbeitet werden.

Wo wird das Bewerbungsfoto platziert?

Hat man nun das perfekte Bewerbungsfoto, sollte es auch professionell in die Bewerbung eingefügt werden. Die meisten Bewerbungsfotos sind hochformatig. Gängige Größen liegen zwischen 4 x 6 und 6 x 9 Zentimetern. Dies entspricht dem sogenannten Goldenen Schnitt, der einen besonders harmonischen Eindruck vermittelt. Das Foto wird auf der ersten Seite, in der Regel oberhalb der ersten Zeile platziert. Je nach Blickrichtung kommt es ins linke oder rechte Eck – der/die Bewerber:in sollte nie aus der Seite herausschauen. Wird der Bewerbungsbogen per Post verschickt, empfiehlt es sich, für den Ausdruck Fotopapier zu verwenden. So kommt das Bild noch besser zur Geltung.