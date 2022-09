So, wie die Berufserfahrung, wird auch die Ausbildung anti-chronologisch angeführt. Wer auf einen langen beruflichen Werdegang zurückblickt, kann sich die Angabe der Schulen, die er besucht hat, getrost sparen. Man führt an, wo man maturiert und was und wo man gegebenenfalls studiert hat. "Das reicht vollkommen", unterstreicht Hanschitz. Jede zusätzlich absolvierte Ausbildung, die in das Profil der ausgeschriebenen Stelle passt, ist natürlich von Vorteil. Besondere Kenntnisse bzw. zusätzliche Qualifikationen erhöhen die Chance auf den neuen Job. Sprachkenntnisse sind fixer Bestandteil des Lebenslaufs.

Interessen kann, muss man aber nicht anführen. Manche Arbeitgeber schließen von ihnen auf die Persönlichkeit des Bewerbers. Für die Einladung zum Bewerbungsgespräch entscheidend seien sie dem Experten zufolge aber nicht.

Wer sich für einen akademischen Beruf bewirbt, ist gut damit beraten, im CV die eigenen Publikationen anzuführen. Die Angabe von Referenzen schadet grundsätzlich nicht. Immer häufiger werden heutzutage auch Projekte angeführt. "Die Gestaltung des Lebenslaufs verändert sich mit unserer Arbeitsweise. Wir arbeiten heute viel agiler. Projekte sind Teil unseres Berufslebens", erläutert Hanschitz und nennt ein Beispiel: "Wenn man für die interne Kommunikation zuständig ist und konzernübergreifend an der Ausarbeitung des Intranets mitgearbeitet hat, kann man das ruhig herausstreichen."

Was natürlich nicht fehlen darf, sind die persönlichen Angaben. Hierunter fallen der Name, das Geburtsdatum, die Staatsbürgerschaft, die Adresse und Kontaktdaten, sprich E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Angaben, die Anlass zur Diskriminierung geben könnten, so etwa das Religionsbekenntnis, werden zusehends außen vor gelassen. Ebenso verzichtet wird im angelsächsischen Bereich sowie bei internationalen Konzernen heutzutage bereits auf ein Foto. Hierzulande ist es allerdings noch gang und gäbe, den Lebenslauf mit einem solchen auszustatten.

Wie soll der Lebenslauf aufgebaut sein?

"Die erste Seite sollte wie ein Schaufenster das Wichtigste, was Sie anzubieten haben, beinhalten", so Hanschitz. "Die entscheidende Frage dabei lautet: Wofür bewerbe ich mich?" Insofern sollten auf der ersten Seite all jene Angaben Platz finden, die verdeutlichen, dass man der oder die Richtige für die Stelle ist. "Sie wollen einen Match zwischen dem Inserat und Ihren Unterlagen herstellen. Je mehr Anforderungen Sie erfüllen, desto größer der Match." Je schneller dies wiederum ersichtlich ist, desto besser, nimmt sich der Recruiter für die Erstsichtung doch nur rund 20 Sekunden Zeit. Dann wird entschieden, ob die Unterlagen auf den Stapel "wird weiterverfolgt" oder "wird nicht weiterverfolgt" kommen.

» Die erste Seite sollte wie ein Schaufenster das Wichtigste, was Sie anzubieten haben, beinhalten «

Beginnen Sie den CV mit der Berufserfahrung. Der letzte Job wird dabei als erstes genannt. Dasselbe gilt für die Ausbildung. Und weil EDV-Skills immer wichtiger werden, sollte man auch sie weiter vorne platzieren. Werden sie dezidiert im Inserat gefordert, sollte man sie sogar auf der ersten Seite anführen. Das gilt übrigens für sämtliche "Muss-Kriterien", die man erfüllt. Die "Kann-Kriterien" dagegen sind nice to have, müssen aber nicht auf die erste Seite. Abgesehen davon kann man seiner Kreativität bei der Gestaltung des Lebenslaufs freien Lauf lassen. "Früher gab es Formalvorschläge, heute ist man im Layout viel freier."

Welches Format ist optimal?

Immer öfter findet man heute einseitige Lebensläufe, links und rechts jeweils eine Spalte. Auf der linken Seite die persönlichen Daten unter dem Foto, auf der rechten spezielle Kenntnisse wie Sprachen und EDV-Skills. Die mittlere, deutlich breitere Spalte fasst die beruflichen Stationen sowie die Ausbildung. "Wenn man noch nicht so viel Berufserfahrung hat, geht sich das aus", weiß der Experte. Auf keinen Fall aber sollte die Lesbarkeit dem Format zum Opfer fallen, warnt Hanschitz, dem zufolge die untere Grenze für die Schriftgröße bei 11 liegt.

» Die Unterlagen müssen zu Ihnen passen! Sie müssen mit ihnen zufrieden sein «

Weniger geeignet ist das dreispaltige Modell für all jene, die auf eine lange berufliche Laufbahn zurückblicken. In diesem Fall empfiehlt Hanschitz der Übersichtlichkeit halber das klassische Modell, in dem sämtliche Posten untereinander aufgelistet sind. Eine sarifenlose Schrift wie Arial ist einer mit Sarifen - wie Times New Roman - vorzuziehen. Ob nun aber drei- oder einspaltig, sarifenlos oder nicht: "Die Unterlagen müssen zu Ihnen passen! Sie müssen mit ihnen zufrieden sein. Letztlich müssen Sie sie ja auch im Interview vertreten können." Folgt man diesem Grundsatz, entscheiden sich Detailfragen wie das Format oder die Schriftart meistens von selbst.

Wer nach einer Vorlage für den CV sucht, wird im Internet schnell fündig. Bei der Wahl der Vorlage haben Sie die Qual der Wahl. Wobei es sich natürlich empfiehlt, das Muster entsprechend der Stelle, für die Sie sich bewerben, auszusuchen. Strebt man einen Job in einer Traditionsfirma an, sollte man eher auf ein schlichtes Design setzen. Dagegen darf es bei einem jungen Unternehmen schon etwas verspielter zugehen. Speichern Sie die Datei als PDF ab. Wer eine Word-Datei in ein PDF umwandeln will, kann dies mithilfe des Online-Tools "ilovepdf" tun.