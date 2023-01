Inhaltsverzeichnis

Wie finde ich eine passende Stelle?

"Derzeit sucht man eher nicht, man lässt sich finden", weiß Karrierecoach Michael Hanschitz. Viele Unternehmen haben dringenden Bedarf an Personal. Grund dafür ist die Pandemie. Sie habe befeuert, was uns ohnehin bevorgestanden sei: Während die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, nutzen andere die Möglichkeit zur Frühpension oder wechseln die Branche. "Viele sagen, das tun sie sich nicht mehr an." Auf diese Weise ist der Fachkräftemangel schon eine Spur früher eingetreten, als ursprünglich prognostiziert.

Wer dennoch aktiv nach einem Job suchen will, tut dies am besten via Job-Plattformen wie karriere.at und Stepstone. Auch bei Linked-In ist die Chance, fündig zu werden, groß. Wer sich gerne über Linked-In finden lassen will, darf nicht vergessen, die dafür vorgesehene Einstellung "Offen für Jobangebote" zu aktivieren. Ein weiterer Tipp ist die Suche per Google Jobs. So simpel die Handhabung, so effektiv die Methode: "Man gibt ein, was man sucht, und Google ratet dann Jobs für einen. So, wie alles andere, machen sie auch das ziemlich gut", lobt Hanschitz.

© iStockphoto.com Das persönliche Netzwerk kann bei der Jobsuche von großem Nutzen sein

Nicht unterschätzen dürfe man die Bedeutung des persönlichen Netzwerks. "Ein Drittel aller Jobs in Großunternehmen werden über Kontakte vergeben", weiß der Karriereberater. "In Klein- und Mittelbetrieben sind es sogar 47 Prozent." Konstant an seinem Netzwerk zu arbeiten, sich immer wieder mit Leuten zu treffen und diese "anzuzapfen", sei demnach ein "Karrieregarant".

Was gehört in den Lebenslauf?

"Entwerfen Sie den Lebenslauf stets in Bezug auf die Stelle, für die Sie sich bewerben", schickt Hanschitz voraus. Führen Sie alles an, was das Bild verstärkt, dass Sie die passende Person sind!" Grundsätzlich setzt sich der CV aus mehreren Bausteinen zusammen. Da wäre einmal die Berufserfahrung. Beginnen Sie die Auflistung mit dem aktuell bzw. zuletzt ausgeübten Job. Während dieser ruhig ausführlicher erläutert werden darf, sollte die Beschreibung aller weiteren beruflichen Stationen knapper ausfallen.

So, wie die Berufserfahrung, wird auch die Ausbildung antichronologisch angeführt. Wer auf einen langen beruflichen Werdegang zurückblickt, kann sich die Angabe einzelner Schulen getrost sparen. Relevant ist lediglich, wo man maturiert und was und wo man gegebenenfalls studiert hat. Jede zusätzlich absolvierte Ausbildung, die in das Profil der ausgeschriebenen Stelle passt, ist von Vorteil. Sprachkenntnisse sind fixer Bestandteil des Lebenslaufs, Interessen kann, muss man aber nicht auflisten. Entscheidet man sich dafür, so sollte man auf die Angabe von Freizeitbeschäftigungen verzichten, die Verletzungsgefahr bergen oder anstößig wirken.