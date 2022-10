Tipps für das perfekte Bewerbungsschreiben

Dem Bewerbungsschreiben beigelegt wird der Lebenslauf. Ebenso anhängen kann man Referenz- bzw. Empfehlungsschreiben. Unbedingt notwendig sei Letzteres aber nicht. "Empfehlungsschreiben sind mäßig bis gar nicht relevant. Manche HR-Manager lesen sie sich nicht einmal durch. Dasselbe gilt für das Dienstzeugnis", erklärt der Karriereberater. Wobei auch hier die Ausnahme die Regel bestätigt. "Wenn Sie sich bei einem 5-Sterne-Hotel bewerben und ein Empfehlungsschreiben vom 'Arlberg Hospiz' beilegen, schadet das sicher nicht. Das kennt jeder in der Branche." Insofern kann das Referenzschreiben dazu beitragen, dass der Recruiter bzw. die Recruiterin einen zweiten Blick auf die Unterlagen wirft. Ansonsten aber gilt: "Viel wichtiger ist die Performance im Interview."

Was ist der Unterschied zwischen ... ... dem Referenzschreiben und dem Dienstzeugnis? Ein Referenz- bzw. Empfehlungsschreiben wird vom direkten Vorgesetzten verfasst. Das Dienstzeugnis wird vom Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin ausgestellt.

Ein Deckblatt kann, muss für das Bewerbungsschreiben aber nicht angefertigt werden. Wenn man sich für ein solches entscheidet, kann man es mit dem Foto und seinen persönlichen Daten gestalten.

Welche Fehler sollte man vermeiden?

"Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden" ... Wer sich sicher ist, dass er die ausgeschriebene Stelle haben will, sollte das auch klar und deutlich vermitteln. Ein "Würde" an der passenden Stelle ist schon in Ordnung. Keinesfalls aber sollte man es mit dem Konjunktiv übertreiben, drückt er letztlich doch Unsicherheit aus. Ebenso wenig sollte man übers Ziel hinausschießen, indem man dem potenziellen neuen Arbeitgeber zu verstehen gibt, dass man die Stelle eigentlich schon in der Tasche hat. Außer, so Hanschitz, man strebt einen Job im Sales-Bereich an. Hier gehört ein bestimmtes Auftreten quasi zum guten Ton.

Was dagegen nie gut ankommt, ist, sich über die Maßen zu loben. "Ich schreibe über meine Persönlichkeitsmerkmale, meine Stärken, meinen Arbeitsstil, wie ich unter Stress reagiere ..., nicht aber, dass ich der Beste, Schönste und Intelligenteste bin", stellt der Karrierecoach klar und ergänzt: "Wenn man eine Kenntnis oder Fähigkeit besitzt, die im Inserat explizit gefordert wird und über die nur wenige Leute verfügen, kann und soll man im Bewerbungsschreiben darauf hinweisen. In dem Fall ist die Grundregel, dass man das, was bereits im Lebenslauf steht, kein weiteres Mal anführt, außer Kraft gesetzt."

Verwenden Sie eine aktive Sprache mit kurzen, treffenden Sätzen. Und achten Sie darauf, dass Ihre Unterlagen frei von Rechtschreib- und Grammatikfehlern sind. Ebenso vermeiden sollten Sie Standardfloskeln wie "Ich bin teamfähig, flexibel und bewahre in Stresssituationen stets kühlen Kopf". "Da merkt jeder, dass man sich in Wirklichkeit gar nicht mit seiner Person befasst hat", gibt Hanschitz zu bedenken.