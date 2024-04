Benkos letztes Geheimnis

Es kann mitunter nachvollziehbare Gründe geben, warum vermögende Menschen ihre Besitztümer gerne in Privatstiftungen parken. Zum einen wäre da die steuerliche Komponente – Privatstiftungen müssen deutlich weniger als Privatpersonen an den Fiskus abführen. Zum anderen wäre da die Diskretion, die diesen Vehikeln gewährt wird. Im öffentlichen Firmenbuch scheinen lediglich Stifter und Stiftungsvorstände auf – die Frage der Begünstigten bleibt der Öffentlichkeit vorenthalten und wird regelmäßig von einem Stiftungsbeirat festgelegt, der nur nach innen wirkt und nach außen hin nicht in Erscheinung tritt.

Ganz besondere Diskretion wird Stiftungen im verschwiegenen Liechtenstein gewährt. Dort hat sich eine Vielzahl an Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzleien auf Finanzveranlagungen für besonders Vermögende spezialisiert, die ihr Geld gerne über sogenannte Treuhänder verwalten lassen. Im kleinen Fürstentum zwischen den beiden Alpenrepubliken Österreich und Schweiz wird die Vertraulichkeit in Finanzangelegenheiten seit jeher besonders großgeschrieben. Mitunter scheinen die Gesellschaften nicht einmal im dortigen Firmenregister auf.

© IMAGO/Eibner SIGNA-BERATER. René Benko lässt sein Vermögen im verschwiegenen Fürstentum Liechtenstein verwalten.

Bemerkenswerte Transaktionen

Seit Monaten folgen News und die Krone in einer gemeinsamen Recherche der Spur des Geldes in Sachen René Benko und Signa-Gruppe. Der Gründer hat seine Anteile an dem finanzmaroden Firmenkonglomerat bekanntlich über die mittlerweile in die Pleite geschlitterte Familie Benko Privatstiftung gehalten, daneben aber noch weitere Stiftungen eingerichtet, die – wie in News Nr. 14/2024 berichtet – für auffällige Transaktionen genutzt wurden: Die Liechtensteiner INGBE Stiftung etwa drehte der Signa Holding wenige Wochen vor deren Insolvenz noch Signa-Prime-Aktien an – zu einem überaus stolzen Preis. Und: In der INGBE lagerten – Stand Sommer 2022 – noch physische Goldbestände im Wert von rund 45 Millionen Euro.

© News

GEHEIMES GUTACHTEN. Die Steuerberatungsfirma TPA betreute auch Benkos Liechtensteiner Stiftung

Gründung 2008

Nun können News und die Krone auch Benkos letztes Liechtenstein-Geheimnis lüften: Neben der INGBE Stiftung existiert nämlich noch eine zweite Privatstiftung im Einflussbereich Benkos, über die in öffentlich verfügbaren Quellen wie dem liechtensteinischen Firmenbuch keine Informationen zu beziehen sind. Die Stiftung ist lediglich beim dortigen Firmenbuchgericht „hinterlegt“ worden. Ihr Name: ARUAL. Eingetragen: Ende 2008. Von hinten nach vorne gelesen trägt diese Stiftung den Namen von René Benkos ältester Tochter. Als Beirat der ARUAL war zumindest in der Vergangenheit einer der engsten Benko-Vertrauten eingetragen: Heinz Peter Hager, langjähriger Südtirol-Statthalter im Signa-Reich. In einem weiteren vertraulichen Dokument scheint wiederum der schillernde Schweizer Ex-Banker Eduardo Leemann in dieser Schlüsselrolle auf. Leemanns Falcon Bank, mittlerweile liquidiert, schleuste über Jahre Kundengelder in Benkos Konstrukt.

In einem vorliegenden geheimen Gutachten der Steuerberatungskanzlei TPA, erstellt von Benkos langjähriger Vertrauten Karin Fuhrmann, heißt es unter anderem: „Die wirtschaftliche Stifterin ist laut den Unterlagen die Laura Privatstiftung.“ Und weiters: „Das Beistatut sieht vor, dass die österreichische Laura Privatstiftung alleinige und ausschließliche Erstbegünstigte ist. Für den Fall, dass die Laura Privatstiftung nicht mehr existiert oder dass Exekution auf das Vermögen der Laura Privatstiftung geführt wird, sind natürliche Personen als Anwartschaftsberechtigte auf die Begünstigung der Stiftung vorgesehen.“

Das bedeutet: Sollte nach der Familie Benko Privatstiftung auch die zweite Österreich-Stiftung namens Laura vom Konkurs-Domino erfasst werden, kommen aus der ARUAL Stiftung keine Zuwendungen mehr an die Laura Privatstiftung. Dann würden natürliche Personen in diesen Genuss kommen.

© News

TEURER MIETVERTRAG. Die Signa Holding residierte jahrelang in der Villa der Benko-Stiftung

Das Konstrukt rund um die Villa

Die ARUAL verfügt über eine durchaus interessante Liegenschaft: Die Villa Ansaldi am Gardasee, die laut News-Recherchen über mehrere Zwischengesellschaften gehalten wird: Die ARUAL hält eine Schweizer Vorstadt Holding AG, der wiederum eine Luxemburger Gesellschaft namens Landgraf SA gehört. Die Luxemburger Landgraf trat gegenüber der Signa Holding jahrelang als Vermieter der Villa Ansaldi auf. Man verlangte 420.000 Euro pro Jahr. Wobei sich der effektive Mietzins aufgrund beachtlicher Investitionen der Signa Holding auf 20.000 pro Monat reduzieren sollte.

Glänzende Goldgeschäfte

Durchaus bemerkenswert erscheint bei näherer Betrachtung auch, dass die ARUAL immer wieder Goldbestände aufbaute und wieder verkaufte, um damit weitere Grundstücksdeals am Gardasee durchzuführen, wie sich an einem Beispiel aus dem Jahr 2020 zeigt: Damals wurde damit der vollständige Anteilserwerb an einer Luxemburger Firma namens der Desno Participations Sarl finanziert. Die Beteiligung wurde vorher von einer Laura Galene GmbH gehalten und an die ARUAL weiterverkauft. Die Laura Galene ist eine Tochter im Alleineigentum der Laura Privatstiftung.

Apropos Edelmetall: Aus der vorliegenden provisorischen Bilanz geht hervor, dass die ARUAL Stiftung im Jahr 2021 noch einen physischen Goldbestand in Höhe von 7,8 Millionen Franken gebunkert hatte. 2022 war der Bunker offenbar leer. Es käme nicht wirklich überraschend, würden sich die Ermittler auch für diese glänzenden Gold-Geschäfte zu interessieren gewinnen.

© News

GOLD DEPOT. Über die ARUAL Stiftung wurden auch millionenschwere Deals mit Gold finanziert

