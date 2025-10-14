Leoben: 90 neue geförderte Wohnungen in Kärntner Straße fertig

Im vierten und letzten Bauabschnitt entstanden 28 geförderte Mietwohnungen samt Tiefgarage. Der Bau begann im September 2023 und wurde nach rund 25 Monaten fertiggestellt. Die Wohnungen sind zwischen 50 und 89 Quadratmeter groß, die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 5,8 Millionen Euro.

Das Projekt wurde in vier Phasen umgesetzt: