Holzbaupreis Steiermark 2025: Elf Projekte zeigen die Bandbreite des modernen Holzbaus

Elf herausragende Projekte wurden Anfang Oktober in Graz mit dem Holzbaupreis Steiermark 2025 ausgezeichnet. Die unabhängige Jury wählte die Preisträger aus insgesamt 145 Einreichungen aus.

Vergeben wurde der Preis von der Landesinnung Holzbau, Besser mit Holz und proHolz Steiermark. Die Auszeichnung soll die Leistungsfähigkeit des Baustoffs Holz und die Kompetenz steirischer Handwerksbetriebe sichtbar machen.

Laut den Auslobern zeigten die prämierten Bauten, „wie zukunftsfähiges Bauen im Heute ausschaut – es ist das Bauen mit Holz“. Die Bandbreite der ausgezeichneten Projekte reicht von Bildungs- und Tourismusbauten über landwirtschaftliche und gewerbliche Gebäude bis hin zu mehrgeschossigem Wohnbau und Ingenieurbauwerken.