ABO

WKÖ startet mit Stellenabbau

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Wirtschaftskammer startet mit dem Personalabbau
©APA, HANS KLAUS TECHT, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Im Rahmen ihrer Reform hat die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Mittwoch mit dem im Juni angekündigten Stellenabbau begonnen. 200 Mitarbeiter wurden beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet, sagte ein WKÖ-Sprecher gegenüber der APA. Zuvor hatte das "Ö1-Mittagsjournal" berichtet. Für die Betroffenen wurde laut einer Information des Betriebsrats ein Sozialplan vereinbart, der unter anderem freiwillige Abfertigungen vorsieht.

von

News auf Google bevorzugen

Wie viele Stellen in welcher Form abgebaut werden - ob über Kündigungen oder beispielsweise über nicht nachbesetzte Pensionierungen - sei noch offen, "da auch natürliche Fluktuationen, die bis 2030 stattfinden bzw. freiwillige andere Lösungen berücksichtigt werden", sagte WKÖ-Betriebsratsvorsitzender Reinhard Kopf im "Mittagsjournal". Betroffen seien fast alle Abteilungen in der WKÖ, hieß es in dem Bericht.

Für die Betroffenen wurde mit dem Betriebsrat ein Sozialplan vereinbart. Dieser sieht unter anderem neben den gesetzlichen Abfertigungen freiwillige Abfertigungszahlungen vor. Die Höhe dieser Zahlung hänge von der jeweiligen Situation jedes einzelnen Mitarbeiters ab - unter anderem davon, wie leicht dieser am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen kann, sagte Kopf. Auch Weiterbildungen und Umschulungen sollen über den Sozialplan mitfinanziert werden können.

Bereits im Juni hatte WKÖ-Präsidentin Martha Schultz den Stellenabbau im Rahmen des geplanten Sparpakets angekündigt. Ab 2030 sollen jährlich 100 Mio. Euro eingespart werden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
60 Mio. Euro zur Finanzierung von "Leading-Company-Projekten"
Technik
Neues Programm soll Unternehmen und Forschung stärker verknüpfen
Die ÖBB-Reform ist in der Zielgeraden
Wirtschaft
ÖBB-Reform: Gesetzentwurf geht in politische Koordinierung
Ehemals größte Möbelkette Österreichs musste 2025 endgültig zusperren
Wirtschaft
Ex-Kika/Leiner-Chef Wieser fordert Entlassung aus U-Haft
Stromerzeugung stark gesunken
Wirtschaft
Strombedarf im Juli gestiegen, Gasverbrauch gesunken
Kika/Leiner nach Pleite nun wieder in den Schlagzeilen
Wirtschaft
Früherer Kika/Leiner-Geschäftsführer in U-Haft
Teurere Treibstoffpreise schoben die Inflation wieder an
Wirtschaft
Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER