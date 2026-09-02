ABO

Neues Programm soll Unternehmen und Forschung stärker verknüpfen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
60 Mio. Euro zur Finanzierung von "Leading-Company-Projekten"
©APA/APA/Gindl/BARBARA GINDL
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Im Zuge der Industriestrategie hat das Wirtschaftsministerium ein neues Programm zur stärkeren Verknüpfung von Betrieben und Forschung aufgelegt. "Österreich ist Forschungs-Europameister, aber noch kein Innovations-Europameister", so Ressortchef Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Mittwoch laut Aussendung. Konkret sollen "drei bis vier starke Leading-Company-Projekte samt Innovationsökosystemen" ermöglicht werden. Insgesamt stünden dafür 60 Mio. Euro zur Verfügung.

von

News auf Google bevorzugen

Bis zum 30. November (12 Uhr) können sogenannte Roadmaps eingereicht werden - aus ausgewählten Konzepten sollen anschließend drei bis vier große Innovationsökosysteme entstehen. Die maximale Förderung pro Projekt beläuft sich auf 20 Mio. Euro und ist damit die größte Einzelprojektförderung im F&E-Bereich des Wirtschaftsministeriums. Vorbild für das neue Programm "Leading Companies & Ecosystems" stammt aus Finnland. "Bei einer vergleichbaren Hebelwirkung könnten aus unseren 60 Millionen Euro bis zu 400 Millionen Euro an F&E-Investitionen entstehen", so Hattmannsdorfer.

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema "Infineon / Halbleiter / Chipherstellung / IT / KI-Rechenzentren / Mechatronik / Mikroelektronik / Forschung" - Ein Infineon Austria Mitarbeiterin an einem Optischen Mikroskop für 300mm Wafer, aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, in Villach.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die ÖBB-Reform ist in der Zielgeraden
Wirtschaft
ÖBB-Reform: Gesetzentwurf geht in politische Koordinierung
Ehemals größte Möbelkette Österreichs musste 2025 endgültig zusperren
Wirtschaft
Ex-Kika/Leiner-Chef Wieser fordert Entlassung aus U-Haft
Stromerzeugung stark gesunken
Wirtschaft
Strombedarf im Juli gestiegen, Gasverbrauch gesunken
Kika/Leiner nach Pleite nun wieder in den Schlagzeilen
Wirtschaft
Früherer Kika/Leiner-Geschäftsführer in U-Haft
Teurere Treibstoffpreise schoben die Inflation wieder an
Wirtschaft
Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen
Im August gab es einen neuerlichen Anstieg
Wirtschaft
Keine Entspannung am Arbeitsmarkt im August
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER