Neues Programm soll Unternehmen und Forschung stärker verknüpfen

Bis zum 30. November (12 Uhr) können sogenannte Roadmaps eingereicht werden - aus ausgewählten Konzepten sollen anschließend drei bis vier große Innovationsökosysteme entstehen. Die maximale Förderung pro Projekt beläuft sich auf 20 Mio. Euro und ist damit die größte Einzelprojektförderung im F&E-Bereich des Wirtschaftsministeriums. Vorbild für das neue Programm "Leading Companies & Ecosystems" stammt aus Finnland. "Bei einer vergleichbaren Hebelwirkung könnten aus unseren 60 Millionen Euro bis zu 400 Millionen Euro an F&E-Investitionen entstehen", so Hattmannsdorfer.