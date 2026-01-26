Wirtschaftskriminalität in Österreich stark gestiegen

Die Wirtschaftskriminalität in Österreich hat in den vergangenen zehn Jahren spürbar an Dynamik gewonnen. Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg bei klassischen Vermögensdelikten. Laut Zahlen des Bundeskriminalamts haben sich Betrugsfälle seit 2015 von 22.235 auf exakt 50.641 Anzeigen im Jahr 2024 erhöht – ein Plus von rund 128 Prozent.

Auch beim schweren Betrug (§147 StGB) registrierten die Behörden eine starke Zunahme: von 4.656 Fällen im Jahr 2015 auf 10.947 im Jahr 2024, was einem Anstieg von 135 Prozent entspricht. Veruntreuung stieg im selben Zeitraum von 2.019 auf knapp 4.000 Fälle (+95 Prozent). Bei Untreue erhöhte sich die Zahl von 307 auf rund 370 Fälle (+21 Prozent), bei betrügerischer Krida von 224 auf 305 Anzeigen (+36 Prozent).