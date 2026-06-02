ABO

Wirtschaftskammer streicht jeden vierten Job

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Sozialpartner Wirtschaftskammer (WKÖ) steht vor Reformen
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Präsidentin der Wirtschaftskammer (WKÖ), Martha Schultz, hat am Dienstag vor dem WKÖ-Präsidium ihren Plan konkretisiert, wie sie die angekündigten Einsparungen von 100 Mio. Euro jährlich ab 2030 umsetzen will. So wird, wie bereits kolportiert, auch in der Bundeskammer in Wien gespart. Dort werden 200 von 800 Stellen bis Ende 2027 abgebaut, hieß es aus der Kammer gegenüber der APA. Der Jobabbau geschehe schrittweise und in Abstimmung mit dem Betriebsrat.

von

Konkret geht es mit den 200 um ein Viertel der 800 Hausmitarbeiter (vollzeitäquivalent) der Bundeskammer auf der Wieden in Wien. Lehrlinge und Trainees sind nicht betroffen. Das gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den rechtlich selbstständigen Fachverbänden sowie Töchtern der WKÖ. Neben der Bundeskammer gibt es neun Länderkammern, die ebenfalls sparen müssen.

Die WKÖ will den Abbauplan ihren Angaben zufolge sozial verträglich gestalten und die Mitarbeiter in der Phase bestmöglich unterstützen. Ressourcen sollen konsequent auf jene Aufgaben fokussiert werden, die unmittelbar zum Nutzen der Mitgliedsbetriebe beitragen und die Schlagkraft der Organisation stärken.

"Ziel ist eine moderne, schlagkräftige Interessenvertretung, die sich konsequent an den Anforderungen der Betriebe orientiert", so Schultz am Dienstag. "Wir bauen Doppelgleisigkeiten, Ineffizienzen und Unübersichtlichkeiten in der Organisation ab." Im Zuge der Neuaufstellung würden Strukturen vereinfacht, Leistungen gebündelt oder eingestellt bzw. woanders integriert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hattmannsdorfer kündigt neue Förderpolitik bei PV-Anlagen an
Wirtschaft
Fördergeld nur noch für PV-Anlagen mit EU-Komponenten
Aktionäre bekommen höhere Gewinnbeteiligung
Reisen & Freizeit
DO&CO will Dividende für 2025/26 auf 2,50 Euro erhöhen
Inflation nimmt wieder Fahrt auf
Wirtschaft
Mai-Inflation stieg laut Schnellschätzung auf 3,7 Prozent
Viele kommen zum Wandern in den Bergen
Reisen & Freizeit
Sommertourismus lebt von Stammgästen
++ ARCHIVBILD ++ Keine Entspannung am Arbeitsmarkt
Wirtschaft
Bank Austria: Wirtschaft erholt sich in allen Bundesländern
FMA: Banken sollen notleidende Kredite weiter abbauen
Wirtschaft
FMA: Banken und Versicherer 2025 mit hohen Gewinnen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER