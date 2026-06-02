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DO&CO will Dividende für 2025/26 auf 2,50 Euro erhöhen

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Aktionäre bekommen höhere Gewinnbeteiligung
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Der börsennotierte Wiener Cateringkonzern DO&CO will seine Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen. Der Vorstand schlägt für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie vor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Geschäftsjahr davor waren noch 2,00 Euro je Titel ausgeschüttet worden.

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Die endgültige Beschlussfassung über die Gewinnausschüttung erfolgt im Rahmen der 28. ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens. Diese ist für den 23. Juli 2026 anberaumt.

Zuletzt verzeichnete der Caterer ein deutliches Wachstum: In den ersten drei Quartalen 2025/26 kletterte das Konzernergebnis gestützt durch eine anhaltend starke Nachfrage im Airline-Catering um knapp 16 Prozent auf 84,6 Mio. Euro. Auch der Umsatz erreichte mit 1,87 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert.

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