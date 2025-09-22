Wirtschaft wandert weiter 2025: Netzwerken mit Weitblick in Kirchberg am Wagram

Über 100 Führungskräfte verknüpften Wandern, Wirtschaft und Wohltätigkeit – mit spannenden Impulsen von AUA-CEO Annette Mann und Spenden für das Rote Kreuz.
Bereits zum 14. Mal versammelten sich rund 100 Unternehmer:innen und Führungskräfte zur beliebten Charity-Initiative „Wirtschaft wandert weiter“, die dieses Jahr in der malerischen Region Kirchberg am Wagram in Niederösterreich Station machte. Der Mix aus Wandern, Netzwerken und Gemeinsinn machte auch heuer wieder das Erfolgsrezept der Veranstaltung aus – bei herrlichem Wetter, offenen Gesprächen und kulinarischem Genuss.
Begrüßung, Bewegung, Begegnung
Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Franz Aigner und die Vereinsvorstände Elisabeth Gürtler, Thomas Gindele, Hans Gasser, Manfred Reichl, Peter Steinbach und Matthias Moncher startete die etwa 14 Kilometer lange Wanderung vom Alchimistenpark aus. Die Route führte durch die sanften Hügel der Wagram-Region über Unterstockstall, den Schlossberg bis nach Mitterstockstall.
Ein Highlight des Tages: der Besuch der Weinmanufaktur Strobl, wo Clemens Strobl die Gäste herzlich empfing, zur Mittagsrast lud und bei einer eindrucksvollen Führung Einblicke in nachhaltige Weinproduktion bot.
Branchentalk mit Weitblick
Für inhaltliche Impulse sorgte der Talk mit Annette Mann, CEO der Austrian Airlines AG, die unter dem Titel „Entwicklung des europäischen Luftverkehrs“ spannende Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Airline-Branche gab. Moderiert wurde das Gespräch von Kathrin Gulnerits, Chefredakteurin von News, die das Gespräch pointiert und informativ führte.
Wein, Wiedersehen und Wohltätigkeit
Nach der Stärkung ging es über Oberstockstall und vorbei an der Hubertuskapelle zurück nach Kirchberg. Den würdigen Abschluss bildete eine Weinverkostung im Alten Winzerkeller, bei der sich auch Werner Kraut, Vizepräsident des Roten Kreuzes, vom Engagement der Teilnehmenden beeindruckt zeigte.
Wie jedes Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „Wandern für den guten Zweck“: Die gesammelten Spenden kommen heuer dem Roten Kreuz Kirchberg am Wagram zugute – eine Initiative, die gelebte gesellschaftliche Verantwortung beweist.
Nächster Termin: Wirtschaft wandert weiter 2026 in Seefeld
Auch 2026 wird wieder gewandert – diesmal rund um Seefeld in Tirol.
