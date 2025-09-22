Wirtschaft wandert weiter 2025: Netzwerken mit Weitblick in Kirchberg am Wagram

Bereits zum 14. Mal versammelten sich rund 100 Unternehmer:innen und Führungskräfte zur beliebten Charity-Initiative „Wirtschaft wandert weiter“, die dieses Jahr in der malerischen Region Kirchberg am Wagram in Niederösterreich Station machte. Der Mix aus Wandern, Netzwerken und Gemeinsinn machte auch heuer wieder das Erfolgsrezept der Veranstaltung aus – bei herrlichem Wetter, offenen Gesprächen und kulinarischem Genuss.

Begrüßung, Bewegung, Begegnung

Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Franz Aigner und die Vereinsvorstände Elisabeth Gürtler, Thomas Gindele, Hans Gasser, Manfred Reichl, Peter Steinbach und Matthias Moncher startete die etwa 14 Kilometer lange Wanderung vom Alchimistenpark aus. Die Route führte durch die sanften Hügel der Wagram-Region über Unterstockstall, den Schlossberg bis nach Mitterstockstall.

Ein Highlight des Tages: der Besuch der Weinmanufaktur Strobl, wo Clemens Strobl die Gäste herzlich empfing, zur Mittagsrast lud und bei einer eindrucksvollen Führung Einblicke in nachhaltige Weinproduktion bot.