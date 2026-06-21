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Wien Energie nimmt leistungsstärksten Windpark in Betrieb

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Wien Energie hat mit dem Windpark Loidesthal II den bisher leistungsstärksten Windpark des Versorgers in Betrieb genommen. Zehn Windräder bei der niederösterreichischen Gemeinde Zistersdorf produzieren ab sofort Ökostrom für umgerechnet mehr als 44.000 Durchschnittshaushalte. Die Leistung des Windparks liegt bei 62 Megawatt, teilte der Versorger am Sonntag mit.

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Noch heuer will Wien Energie die Windkraft-Leistung auf rund 520 Megawatt verdoppeln. Dazu gehört einerseits die Übernahme des Portfolios des Projektentwicklers ImWind, sowie der Kauf der Windparks Loidesthal II und Ebreichsdorf.

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