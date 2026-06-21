Wien Energie nimmt leistungsstärksten Windpark in Betrieb

Wien Energie hat mit dem Windpark Loidesthal II den bisher leistungsstärksten Windpark des Versorgers in Betrieb genommen. Zehn Windräder bei der niederösterreichischen Gemeinde Zistersdorf produzieren ab sofort Ökostrom für umgerechnet mehr als 44.000 Durchschnittshaushalte. Die Leistung des Windparks liegt bei 62 Megawatt, teilte der Versorger am Sonntag mit.

von APA