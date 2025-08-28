Waterdrop-Gründer Henry Murray: „Warum wir den Getränkemarkt neu denken wollen“

Wie viel pures Leitungswasser trinken Sie noch, Henry Murray?

Eigentlich nur Leitungswasser. Ich fülle meine Flasche bestimmt zehnmal am Tag auf. Oft gebe ich Waterdrop dazu, aber nicht immer. Im Kern geht es uns darum zu sagen: Trinkt mehr Wasser und weniger abgefüllte Getränke aus Plastikflaschen.

Ihr Bruder hatte die Idee zu Waterdrop angesichts der enttäuschenden Auswahl an Soft Drinks auf einem Langstreckenflug. Sie haben ein Jahr lang Marktanalyse betrieben und 1,5 Millionen Euro investiert. An welchem Punkt war klar, dass zuckerfreie Aroma-Würfel für stilles oder prickelndes Wasser ein ertragreiches Geschäftsmodell sein können?

Wir sind eher von der anderen Seite gekommen: Nicht „Könnte das funktionieren?“, sondern: „Warum macht das eigentlich noch niemand?“. Die Idee ist simpel, aber ihre Umsetzung war zuvor entweder zu medizinisch oder zu unpraktisch. Wir wollten es einfach, sinnvoll und alltagstauglich. Im Nachhinein sagen viele: So eine einfache Idee – warum gab’s das nicht schon früher?

Ihr Bruder und Sie haben beide Erfahrung bei der Boston Consulting Group gesammelt. Stand am Anfang die Suche nach einem Geschäftsmodell im Hunderte Milliarden Euro schweren Getränkemarkt?

Wir kommen nicht aus der Lebensmittelbranche, aber aus der Beratung. Dort erlebt man, wie große Unternehmen oft wenig nachhaltige Produkte machen. Man sieht, dass selbst bei den Branchengiganten nur mit Wasser gekocht wird und wenig dagegen spricht, es selbst zu versuchen. Der Kern unserer Idee war: Das geht besser. Mich hat vor allem angetrieben, eine Industrie neu zu denken und zu verändern. In vielen Bereichen gab’s Revolutionen, nur in der Getränkewelt ist seit Jahrzehnten alles gleich: Wasser mit Zucker und Aromen, verpackt in Plastik und global verschickt – von drei Konzernen. Da muss doch mehr gehen. Da kann eine Win-win-Situation für Konsumenten, Umwelt und natürlich das eigene Unternehmen entstehen. Dieser disruptive Gedanke war wichtig.

Sie haben zum Start viel Wert auf die perfekte Logistik- und Marketingstrategie gelegt. Warum?

Perfekt ist bei uns nichts – davon sind wir weit entfernt. Eine großartige Marke entsteht nur mit einem großartigen Produkt. Du kannst kein starkes Branding um etwas bauen, das inhaltlich schwach ist. Der Fokus war von Anfang an das Produkt. Christoph, einer unserer Mitgründer, ist das Mastermind dahinter. Wir haben selbst eine eigene Produktion aufgebaut, eigene Verpackungen entworfen, ein internes Research & Development-Team. Der zweite Punkt war, dass es für unser Produkt einen Push braucht. Niemand verdurstet, weil er kein Waterdrop hat. Deshalb war unser Ziel, eine starke Community aufzubauen, die unser Motor ist. Unser stärkster Kanal für Neukunden sind tatsächlich Freunde und Familie. In unseren Packungen sind zwölf Stück, wenn jemand eine Packung kauft, teilt er mit mindestens ein bis zwei Personen. Das funktioniert nur, wenn alles passt – Geschmack, Qualität, Erlebnis.