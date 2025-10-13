News Logo
GRAWE expandiert nach Zypern: Übernahme der Prime Insurance Company

Artikelbild

Klaus Scheitegel

©Ralph Koenig
Die Grazer Wechselseitige Versicherung AG übernimmt 100 Prozent der Prime Insurance Company Ltd. in Nikosia. Mit dem Einstieg in den zypriotischen Markt setzt das Traditionsunternehmen seinen Wachstumskurs in Südosteuropa fort.

Die Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) hat ihre internationale Präsenz weiter ausgebaut. Das österreichische Versicherungsunternehmen hat 100 Prozent der Anteile an der Prime Insurance Company Ltd. mit Sitz in Nikosia, Zypern übernommen, und tritt damit erstmals als Erstversicherer auf dem zypriotischen Markt auf.

Seit 2. Oktober 2025 firmiert das Unternehmen unter dem neuen Namen GRAWE Insurance Company (Cyprus) Ltd. und ist das 19. Versicherungstochtergesellschaft der GRAWE.

Die Prime Insurance Company war über 26 Jahre am zypriotischen Markt aktiv und bietet Produkte in den Sparten Lebens-, Kranken- und Sachversicherung an und kann auf rund 41.000 Kund:innen zählen.

Othmar Ederer, Vorstandsvorsitzender der GRAWE Vermögensverwaltung, und Klaus Scheitegel, Generaldirektor der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG, betonen, dass die langjährige Erfahrung und die Werte der Unternehmensgruppe künftig auch in Zypern spürbar sein sollen. Ziel sei es, die Erfolgsgeschichte der Prime Insurance als neuer Eigentümer unter dem Namen GRAWE fortzuführen.

