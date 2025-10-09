WdF-Stimmungsbarometer Herbst 2025: Führungskräfte üben deutliche Kritik an Regierungsarbeit

Im Rahmen der ersten Erhebung des WdF-Führungskräfte-Stimmungsbarometers wurden im September 2025 Manager:innen aus unterschiedlichen Branchen zur aktuellen Wirtschaftslage und zur Zukunft des Standortes Österreich befragt. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes, in Teilen aber ernüchterndes Bild.

Nur 1 Prozent der Befragten bewertet die Arbeit der Bundesregierung mit „sehr gut“, 17 Prozent mit „gut“. Insgesamt 43 Prozent vergeben die Noten „genügend“ (25 %) oder „nicht genügend“ (18 %), was einem durchschnittlichen Notenschnitt von 3,4 entspricht.