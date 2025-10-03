Gastkommentar: Schluss mit dem Förder-Irrsinn

Österreich hat ein Problem. Ein gewaltiges. Kein politischer Unfall, kein moralisches Missverständnis – ein strukturelles Desaster. Sein Name: Förderwesen.

Was einst Innovation und Wettbewerbsfähigkeit stärken sollte, ist heute ein ausuferndes System der Abhängigkeit, das Milliarden verschlingt – mit kaum messbarer Wirkung. 33 Milliarden Euro Förderungen wurden 2023 vergeben – das entspricht 6,9 Prozent des BIP. Kein EU-Land gibt relativ mehr aus. Und wofür? Resilienz? Fehlanzeige. Transformation? Schön wär’s. Wettbewerbsfähigkeit? Im Sinkflug.

Statt gezielter Förderung regiert das Gießkannenprinzip. Nutznießer: Ineffizienz, Klientelwirtschaft, politische Nischen. Der Förderdschungel ist grotesk: 2.449 Programme zählt der Bericht – 623 auf Bundesebene, der Rest auf Länder und Gemeinden verteilt. Ein föderaler Flickenteppich ohne Kontrolle oder Transparenz. Wirkungsmessung? Gibt es nicht. Hauptsache, es passt zur parteipolitischen Agenda. Ökonomin Monika Köppl-Turyna (EcoAustria) bringt es auf den Punkt: Selbst nach Kürzungen liegt Österreich weiter an der EU-Spitze. Mindestens 2 Mrd. Euro jährlich könnten gestrichen werden – ohne Schaden. Geld, das wir in Bildung, Pflege, Sicherheit und echte Innovation investieren sollten. Stattdessen wuchert der Subventionsdschungel weiter.