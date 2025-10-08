Peter Hanke: „Innovation an erster Stelle“

„Wenn dann plötzlich wieder die Sonne scheint, weiß ich, ich bin in Kärnten“, zeigt sich Bundesminister Peter Hanke bester Laune, als wir ihn Anfang August bei Kaiserwetter am Kärntner Ende des Koralm­tunnels treffen.

Grund zur Freude gibt es allemal: Denn mit Ende dieses Jahres eröffnet nach 27 Jahren Bauzeit am 14. Dezember der mit 33 Kilometer Länge und Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h sechstlängste Tunnel Europas. „Ein Meilenstein in Sachen Infrastruktur, der die Mobilitätswende so richtig vorantreibt und spürbar macht“, beschreibt Hanke das Sechs-Milliarden-Euro-Projekt, das im Süden Österreichs eine große, neue Region erschließt. Dank modernster Technolo­gien wird hier Innovation auf Schiene gebracht.