Österreichs Wirtschaft schrumpfte 2024 weniger stark als befürchtet – Staatsverschuldung steigt weiter

Österreichs Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren weniger stark zurückgegangen als bisher angenommen. Laut den am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistik Austria sank das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2024 um 0,7 Prozent, anstelle des zuletzt ausgewiesenen Rückgangs von 1,0 Prozent. Auch für 2023 wurden die Zahlen nach oben korrigiert – von minus 1,0 Prozent auf minus 0,8 Prozent.

Für 2024 handelt es sich bereits um die zweite Revision nach oben. Anfang März war die Bundesanstalt noch von einem Minus von 1,2 Prozent ausgegangen. An der grundsätzlichen Lage ändert sich jedoch wenig: Österreich befindet sich weiterhin in der längsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Für 2025 erwarten Wirtschaftsforscher kaum bis kein Wachstum.