US-Inflation höher als erwartet: Anleger setzen auf eine Zinserhöhung der Fed

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Das geht aus den Inflationsdaten des US-Arbeitsministeriums hervor, die das Bureau of Labor Statistics am Dienstag veröffentlicht hat. Erwartet hatten Analystinnen und Analysten ein Plus von 0,3 Prozent. Im September waren die Preise um 0,6 Prozent gestiegen.

Auch die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel legte mit 0,3 Prozent stärker zu als vorhergesagt. Für die US-Notenbank Fed ist das ein schlechtes Signal: Sie kämpft seit Monaten mit einer Teuerung, die deutlich über ihrem Ziel von 2 Prozent liegt. An den Finanzmärkten gilt eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung im Dezember nun als sehr wahrscheinlich.