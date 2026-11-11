US-Inflation höher als erwartet: Anleger setzen auf eine Zinserhöhung der Fed
Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. An den Märkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember nun als sehr wahrscheinlich. Was die Daten zeigen und was das für Anlegerinnen und Anleger in Österreich bedeutet.
Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Das geht aus den Inflationsdaten des US-Arbeitsministeriums hervor, die das Bureau of Labor Statistics am Dienstag veröffentlicht hat. Erwartet hatten Analystinnen und Analysten ein Plus von 0,3 Prozent. Im September waren die Preise um 0,6 Prozent gestiegen.
Auch die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel legte mit 0,3 Prozent stärker zu als vorhergesagt. Für die US-Notenbank Fed ist das ein schlechtes Signal: Sie kämpft seit Monaten mit einer Teuerung, die deutlich über ihrem Ziel von 2 Prozent liegt. An den Finanzmärkten gilt eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung im Dezember nun als sehr wahrscheinlich.
Was die Oktober-Daten zeigen
Eine Jahresrate für Oktober gibt es diesmal nicht. Wegen des Stillstands der US-Bundesverwaltung im Herbst 2025 hat die Statistikbehörde für Oktober 2025 keine Preisdaten erhoben, Vergleiche über zwölf Monate sind daher nicht möglich. Im September lag die Inflationsrate bei 3,7 Prozent, fast doppelt so hoch wie das Ziel der Notenbank.
Getrieben wurde der Anstieg im Oktober von mehreren Seiten. Energie verteuerte sich laut Bureau of Labor Statistics um 0,7 Prozent, Strom um 0,9 Prozent. Die Wohnkosten stiegen um 0,3 Prozent und machten mehr als 30 Prozent des gesamten Preisanstiegs aus. Deutlich teurer wurden auch Freizeitangebote, Spitalsleistungen und Kfz-Versicherungen, Gebrauchtwagen wurden dagegen um 1,2 Prozent billiger.
Warum die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen könnte
Bei ihrer letzten Sitzung am 28. Oktober hatte die Fed den Leitzins in der Spanne von 3,75 bis 4 Prozent belassen. Die Entscheidung fiel laut Erklärung des Offenmarktausschusses mit zehn zu zwei Stimmen: Fed-Gouverneurin Lisa Cook und Beth Hammack, Präsidentin der Fed von Cleveland, hätten den Zins bereits damals um einen Viertelprozentpunkt angehoben.
Die nächste Sitzung findet laut Sitzungskalender der Fed am 8. und 9. Dezember statt. Schon vor den neuen Daten preisten die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von rund 84 Prozent für eine Zinserhöhung ein, eine Woche zuvor waren es rund 74 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller würde Berichten zufolge sogar einen Schritt um einen halben Prozentpunkt unterstützen, falls sich die Inflation weiter beschleunigt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg nach der Veröffentlichung kurzzeitig über 5 Prozent und schloss bei 4,99 Prozent.
Was das für Sie heißt
Höhere US-Zinsen wirken sich vor allem auf Geldanlagen aus. Wer US-Aktien oder breit gestreute Welt-ETFs mit hohem US-Anteil besitzt, muss mit stärkeren Kursschwankungen rechnen, weil steigende Anleiherenditen Aktien weniger attraktiv machen. Höhere Zinsen in den USA können zudem den Dollar gegenüber dem Euro stärken, was Urlaube und Einkäufe in den USA verteuert.
Für Kredite und Sparbücher in Österreich ist dagegen die Europäische Zentralbank zuständig. Sie hat den Einlagensatz laut Zinsbeschluss vom 29. Oktober bei 2,50 Prozent belassen. Neue Inflationsdaten für November veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics am 10. Dezember, also einen Tag nach dem Zinsentscheid der Fed.
Quellen
U.S. Bureau of Labor Statistics: Consumer Price Index, October 2026 (10. November 2026)
Federal Reserve: Federal Reserve issues FOMC statement (28. Oktober 2026)
Federal Reserve: Meeting calendars and information (2026)
Europäische Zentralbank: Monetary policy decisions (29. Oktober 2026)
Weitere Quelle: Trading Economics, United States 10-Year Bond Yield (10. November 2026)