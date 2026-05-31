Viele Firmen in der DACH-Region von Klimarisiken betroffen

Klimarisiken für Firmen sind beispielsweise Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Hitzewellen oder Stürme, welche die Produktionsstandorte oder Lieferketten beeinträchtigen.

Für die Untersuchung wurden Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich befragt. Die Mehrheit davon beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende.