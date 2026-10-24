Trump hebt Zölle auf bestimmte kanadische Waren auf

Die Änderungen treten am 30. Oktober in Kraft, vier Tage vor der Wahl am 3. November. Von den Zöllen ausgenommen sind nun unter anderem Sperrholzplatten, bestimmte Papierprodukte, Maschinen und Kühlanlagen, Verpackungskisten und -kartons sowie frischer und getrockneter Seetang, teilte das Weiße Haus mit. Um dies auszugleichen, setzte Trump andere kanadische Produkte auf die Zollliste, darunter Teppiche, Farben, Shampoos, Kakaopulver, Holzsärge, Eisstiele, Klimaanlagen, Gefriertruhen, Bogensportartikel und Kanus.

Collins, die sich in Maine ein enges Rennen mit dem Demokraten Troy Jackson liefert, begrüßte den Schritt. Die Erleichterungen würden den Heidelbeer-, Kartoffel-, Apfel- und Seetangproduzenten in Maine helfen. "Viele unserer Landwirte und Erzeuger sind auf spezielle Ausrüstung, Verpackungsmaterialien und andere Produkte aus Kanada angewiesen", erklärte sie. Ihr Herausforderer Jackson warf Trump dagegen vor, das Leben der Menschen in Maine mit seinen Handelskriegen schwerer und teurer gemacht zu haben.

Die Wirtschaft der nördlichen US-Bundesstaaten wie Michigan und Maine ist eng mit Kanada verflochten. Die Republikaner müssen die dortigen Senatswahlen wahrscheinlich gewinnen, um ihre Mehrheit im US-Senat zu verteidigen. Trump hatte im August 50-prozentige Zölle auf kanadische Importe im Wert von 20 Milliarden Dollar verhängt, woraufhin Kanada mit Vergeltungszöllen reagierte. Trump sagte am Freitag, Kanada arbeite an einem Abkommen. Zudem hatte er nach Intervention des republikanischen Senators Roger Marshall, der in Kansas ebenfalls um seine Wiederwahl kämpft, die Drohung zurückgenommen, den kanadischen Flugzeugbauer Bombardier vom US-Markt auszuschließen.