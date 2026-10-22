KI-Fantasie beflügeln Spotify - Prognose erhöht

Die Aktie des Unternehmens legte im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als drei Prozent zu. Mit seinen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) will Spotify neue Nutzende gewinnen und sich gegen aufstrebende Konkurrenten wie Suno und Udio wehren, die Musik mit KI erzeugen. Zu den Angeboten gehören ein KI-DJ, der personalisierte Musikmischungen mit Kommentaren zusammenstellt, sowie per Texteingabe erstellte Playlists.

"Wir haben in diesem Quartal geliefert, was wir versprochen haben", sagte Co-Chef Alex Norstrom. "Wir haben ein starkes Unternehmen aufgebaut, das kontinuierlich wächst. Wir investieren, wenn wir Wachstumschancen sehen, unsere Kosten stabilisieren sich, und es gibt noch viel Potenzial für die Zukunft." Für das vierte Quartal rechne er mit 818 Millionen monatlich aktiven Nutzern, was knapp unter den Schätzungen liegt. Die Prognose für Premium-Abonnenten wurde mit einem Plus von zehn Millionen auf 316 Millionen übertroffen.