Der Vergleich macht sicher. Da gerät etwas ins Rutschen. Schönreden zwecklos. Die Rede ist von den mittlerweile astronomischen Preisen in der heimischen Gastronomie und Hotellerie. Es ist ein persönlicher Blick. Genährt von Erfahrungen. Keine belastbare Evidenz. Aber mehr als bloß ein Gefühl. Die Regel? Vielleicht. Gibt es Ausnahmen? Gewiss.

Aber wenn ein „großer“ Salatteller an einer Raststation mit 24 Euro zu Buche schlägt, darf man sich schon wundern. „Groß“ meint hier einen handelsüblichen Beilagenteller. „Groß“ ist nicht die Auswahl am Buffet. Es ist ein bisschen vor allem von jenen Dingen, die küchenfertig für die Gastronomie produziert werden. Wundern darf man sich erst recht, wenn ein vergleichbares Restaurant in der Schweiz – konkret: eine Filiale am Flughafen Zürich – für einen großen Salatteller „nur“ 19 Euro verlangt. Die Schweiz, einst Inbegriff des Hochpreislands, wird zum Schnäppchenparadies.

Auch der Mineralwasser-Vergleich zeigt: Eine große Flasche Pellegrino in einem besseren Lokal in Italien? Drei Euro. Ein Markenwasser in einem gehobenen Wiener Restaurant? 7,80 Euro. Der halbe Liter Rotwein in Italien? Fünf Euro. Das Achtel Weißwein am Donaukanal – serviert, im Plastikbecher einer bekannten Biermarke: knapp sechs Euro. Die Zitronenscheibe im Wasser einer spanischen Tapasbar? Versteht sich von selbst. Im Wiener Kaffeehaus dagegen wird sie separat geordert – und separat verrechnet: 90 Cent für ein Scheibchen. Was kommt als Nächstes? Ein Entgelt für die Toiletten-Benutzung?